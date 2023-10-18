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اكتشاف جديد: أحفورة لوراينوصور تلقي الضوء على التطور المبكر للبليزوصورات

Byروبرت أندرو

أكتوبر 18، 2023
اكتشاف جديد: أحفورة لوراينوصور تلقي الضوء على التطور المبكر للبليزوصورات

توصل فريق من علماء الحفريات من مختلف المؤسسات إلى اكتشاف جديد مثير حول تطور البليزوصورات، وهي فرع فرعي قديم من الكائنات البحرية. درس الباحثون أحفورة لوراينوصور الموجودة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في لوكسمبورغ، ووجدوا أن البلصورات تطورت في وقت أبكر مما كان يعتقد سابقا. ونشرت النتائج التي توصلوا إليها في مجلة التقارير العلمية.

البليزوصورات كانت مخلوقات ضخمة تشبه أسماك القرش، عاشت في المحيطات منذ ملايين السنين. وكانوا معروفين بحجمهم وفكهم القوي، مما أكسبهم لقب "قتلة البحر". ومن خلال دراستهم، علم علماء الحفريات أن بعض أنواع البليزوصورات نمت حتى طول 14.5 مترًا، وكان لها زوجان من الزعانف الجانبية، مما يمنحها خفة الحركة الفائقة في ملاحقة الفرائس.

تم اكتشاف أحفورة Lorrainosaurus بالقرب من لورين، فرنسا، من قبل علماء الحفريات الهواة في عام 1983. وقد تمت دراستها لاحقًا من قبل الباحثين في MNHN قبل عرضها. ألقت الدراسة الجديدة نظرة جديدة على الحفرية وحددتها على أنها جنس جديد، أطلقوا عليه اسم Lorrainosaurus. ولاحظ الباحثون أيضًا أن هذه الحفرية تحديدًا كانت أصغر من العينات الأخرى ذات الصلة، حيث يبلغ طولها حوالي 6 أمتار.

من خلال فحص سمات أحفورة Lorrainosaurus ومقارنتها بالاكتشافات الأخرى، قرر فريق البحث أن Lorrainosaurus كان واحدًا من أقدم البلصورات، مما أدى إلى ظهور زواحف بحرية أكبر في فترات لاحقة. بالإضافة إلى ذلك، اكتشفوا أن البلصورات تطورت في وقت أبكر مما كان يعتقد سابقًا، ويعود تاريخها إلى العصر الجوراسي الأوسط. ووجدوا أيضًا أن البليزوصورات كانت تسكن في الغالب المنطقة التي تُعرف الآن بأوروبا الغربية.

يوفر هذا الاكتشاف الجديد نظرة ثاقبة للتطور المبكر والأهمية البيئية للبليزوصورات. وهو يسلط الضوء على كيفية وجود هذه الحيوانات المفترسة وازدهرت منذ ما يقرب من 80 مليون سنة. سوف تستمر الأبحاث الإضافية في هذا المجال في تعميق فهمنا للحياة البحرية في عصور ما قبل التاريخ.

مصادر:
- سفين ساكس وآخرون، صعود البليوصوريات الكبيرة بالقرب من التحول الجوراسي المبكر إلى الأوسط، التقارير العلمية (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-43015-y
– مقال إخباري Phys.org: نظرة جديدة على Lorrainosaurus في المتحف تجد أن البليزوصورات تطورت في وقت أبكر مما كان يعتقد

By روبرت أندرو

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