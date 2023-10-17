قانون الطبيعة المقترح: زيادة التعقيد في النظم الطبيعية

اقترح العلماء قانونًا جديدًا لتفسير ميل الأنظمة إلى زيادة التعقيد. يعتمد هذا القانون على نظرية التطور لداروين ويهدف إلى تقديم تفسير عالمي لتطور الأنظمة الفيزيائية. بقيادة عالم الأحياء الفلكية الدكتور مايكل إل وونغ، وصف الباحثون ما أشاروا إليه بـ "قانون الطبيعة المفقود".

ينص "قانون زيادة المعلومات الوظيفية" المقترح على أن النظام سوف يتطور ويزداد تعقيدًا عندما تخضع العديد من التكوينات المختلفة للنظام للاختيار لوظيفة واحدة أو أكثر. يوسع هذا القانون مفهوم "البقاء للأصلح" ويتضمن الاختيار للاستقرار والجدة والقدرة على مواصلة العمليات الأساسية.

ويرى الباحثون أن هذا القانون ينطبق على جميع الأنظمة المعقدة، من المستوى الذري إلى المستوى الكوكبي، بما في ذلك الحياة على الأرض وربما حتى الذكاء الاصطناعي. المفهوم الأساسي هو فكرة "الاختيار للوظيفة"، حيث تعرض الأنظمة المتطورة ثراء اندماجيًا وتخضع للاختيار بناءً على قدرتها على أداء وظائف محددة.

ووفقا للعلماء، فإن صياغة هذا القانون توفر منظورا جديدا لتطور الأنظمة المتنوعة في الكون. يمكن أن يكون لها آثار واسعة النطاق لفهم أصول الكون وكيف تطور مع مرور الوقت. ويشير الباحثون إلى أن هذا القانون قد يساعد في التنبؤ بتطور أنظمة غير مألوفة، مثل الكيمياء العضوية على قمر زحل تيتان.

ومع ذلك، ليس الجميع في المجتمع العلمي مقتنعين بهذا القانون المقترح. يجادل البعض بأنه على الرغم من إمكانية ظهور أنظمة متنوعة في العالم غير الحي، إلا أن هذا لا يتطلب بالضرورة مبدأ أساسيًا جديدًا مثل الانتقاء الدارويني.

يلقي هذا البحث الضوء على الطبيعة المعقدة للأنظمة والقوى التي تحرك تطورها. ويقدم إطارًا جديدًا لفهم تطور الأنظمة الفيزيائية وكيف يمكن أن تتفاعل مع الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

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- تعريفات:

- قانون زيادة المعلومات الوظيفية: قانون مقترح ينص على أن الأنظمة تتطور وتزداد تعقيداً عندما تخضع تكوينات مختلفة للنظام للاختيار لوظيفة واحدة أو أكثر.

– النظرية الداروينية: نظرية التطور عن طريق الانتقاء الطبيعي التي اقترحها تشارلز داروين، حيث تؤدي الاختلافات والصفات بين الأفراد إلى بقاء وتكاثر أصحاب السمات المميزة.