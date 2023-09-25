تمتلك قنديل البحر قدرات تعليمية مدهشة على الرغم من بساطة أجهزتها العصبية

كشفت دراسة جديدة من جامعة كوبنهاجن أن قناديل البحر تتمتع بقدرات تعليمية أعلى مما كان يُعتقد سابقًا، مما يتحدى فكرة أن الأجهزة العصبية الأكثر تقدمًا تعادل إمكانات تعليمية أكبر. وركز الباحثون على قنديل البحر الكاريبي، وهو نوع معروف بطبيعته السامة. وعلى الرغم من أن هذه المخلوقات تمتلك 1,000 خلية عصبية فقط وتفتقر إلى دماغ مركزي، إلا أنها قادرة على القيام بعمليات تعلم معقدة. هذا الاكتشاف لا يغير فهم الدماغ فحسب، بل له أيضًا آثار على الوظائف المعرفية البشرية ودراسة الخرف.

كان الرأي العلمي السائد هو أن الحيوانات ذات الأجهزة العصبية الأكثر تقدمًا لديها قدرة أعلى على التعلم. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة تتحدى هذه الفكرة. تعتبر قناديل البحر وأقاربها، المعروفين إجمالاً باسم اللاسعات، من بين أوائل الحيوانات التي طورت الجهاز العصبي. تستخدم قناديل البحر الصندوقية، المعروفة بالعيش في مستنقعات المانغروف في منطقة البحر الكاريبي ولها 24 عينًا، نظامها البصري للبحث عن مجدافيات الأرجل بين الجذور.

اكتشف عالم الأحياء العصبية أندرس جارم، الذي كان يدرس قناديل البحر الصندوقية لأكثر من عقد من الزمان، أن قناديل البحر يمكنها التعلم من أخطائها وتعديل سلوكها. عند الاقتراب من جذور المنغروف، يقوم قنديل البحر بتقييم المسافات لتحديد متى يبتعد. هذه القدرة ضرورية لبقائهم على قيد الحياة. ووجد فريق البحث أن التباين، أو ظلام الجذر مقارنة بالمياه، هو مفتاح تقييم المسافة. علاوة على ذلك، فإن العلاقة بين المسافة والتباين تتغير يوميا بسبب عوامل خارجية مثل مياه الأمطار وحركة الأمواج. يمكن لقنديل البحر أن يجمع بين الانطباعات البصرية والأحاسيس ليتعلم من كل مناورة مراوغة غير ناجحة.

تتحدى هذه النتائج المعتقدات السابقة حول ما تستطيع الحيوانات ذات الأجهزة العصبية البسيطة القيام به. وحددت الدراسة أيضًا الخلايا المحددة المشاركة في التعلم المتقدم داخل قنديل البحر. إن فهم آليات التعلم في قناديل البحر يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة للعمليات الخلوية للتعلم في الحيوانات الأخرى. هذا البحث له آثار محتملة على دراسة تكوين الذاكرة وقد يساهم في فهم أفضل ومواجهة محتملة للخرف في المستقبل.

مصادر:

– دراسة من جامعة كوبنهاغن، نشرت في مجلة Current Biology