مهمة جديدة ستكشف أسرار أقمار المريخ الغامضة

لقد استحوذ المريخ دائمًا على مخيلة العلماء وعشاق الفضاء على حدٍ سواء، وقد أضاف قمراه، فوبوس ودييموس، المزيد من الألغاز إلى ألغازه. ومع عدم معرفة الكثير عن أصلها وتكوينها، فقد حيرت هذه الشذوذات السماوية الخبراء لسنوات. ولكن الآن، تم إعداد مهمة رائدة لتسليط الضوء على ألغاز أقمار المريخ.

تستعد المركبة الفضائية لاستكشاف أقمار المريخ (MMX)، وهي جهد مشترك بين اليابان وأوروبا والولايات المتحدة، للقيام برحلة جريئة. هدفها؟ للتنقيب في فوبوس، قم بجمع العينات وإعادتها إلى الأرض. تمثل هذه المهمة الطموحة المرة الأولى التي يتم فيها إرجاع عينات من أقمار المريخ.

سيتم تجهيز المركبة الفضائية MMX بأحدث التقنيات، بما في ذلك أجهزة الاستشعار عن بعد وآليتين لأخذ العينات. ستقوم أداة أخذ العينات الأساسية، التي يتم تشغيلها بواسطة ذراع آلية، بجمع المواد الموجودة تحت السطح من فوبوس، في حين ستستخدم أداة أخذ العينات الهوائية الغاز المضغوط لجمع المواد السطحية. سيتم تخزين هذه العينات في كبسولة العودة لرحلة العودة إلى الأرض.

تحديات استكشاف فوبوس عديدة. نظرًا لسطحه المليء بالفوهات وبيئة الجاذبية الصغرى، فإن الهبوط على فوبوس ليس بالأمر السهل. وستقوم المهمة أيضًا بنشر مركبة ألمانية فرنسية، والتي ستستكشف سطح القمر بشكل مستقل وتساعد في تحديد العينات التي سيتم جمعها.

أحد الأهداف الأساسية لمهمة MMX هو الكشف عن أصل فوبوس ودييموس. تشير النظريتان السائدتان إلى أنه من الممكن أن تكون الكويكبات قد استولت عليها أو بقايا اصطدام هائل بالمريخ. ومن خلال دراسة تركيبة فوبوس، يأمل العلماء في كشف أسرار تطور النظام الشمسي.

ومن المقرر إطلاق المركبة الفضائية MMX في العام المقبل وتصل إلى المريخ بعد عام تقريبًا. وبعد الانتهاء من مهمتها، ستبدأ المركبة الفضائية في رحلة العودة إلى الأرض لمدة عام، ومن المقرر تسليم العينات المجمعة في عام 2029 إلى موقع محدد في أستراليا.

مع MMX، ستخطو البشرية خطوة مهمة أخرى في كشف أسرار المريخ، مما يجعلنا أقرب إلى فهم العالم الغامض وأقماره الغامضة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. لماذا يعتبر فوبوس ودييموس غامضين؟

فوبوس ودييموس، أقمار المريخ، يكتنفها الغموض بسبب أصلهما وتكوينهما غير المعروفين. العلماء غير متأكدين مما إذا كانوا قد استولوا على الكويكبات أم بقايا اصطدام هائل بالمريخ.

2. ما هو الغرض من مهمة MMX؟

تهدف مهمة استكشاف أقمار المريخ (MMX) إلى الحفر في فوبوس وجمع العينات وإعادتها إلى الأرض. ستوفر هذه المهمة غير المسبوقة رؤى قيمة حول تكوين وأصل أقمار المريخ.

3. كيف ستقوم المركبة الفضائية MMX بجمع العينات من فوبوس؟

سيتم تجهيز المركبة الفضائية MMX بآليتين لأخذ العينات: جهاز أخذ العينات الأساسي وجهاز أخذ العينات الهوائي. سوف يستخدم جهاز أخذ العينات اللبي ذراعًا آلية لجمع المواد الموجودة تحت السطح، بينما يستخدم جهاز أخذ العينات الهوائي الغاز المضغوط للحصول على المواد السطحية.

4. ما هي التحديات التي ستواجهها مهمة MMX في استكشاف فوبوس؟

يفرض استكشاف فوبوس العديد من التحديات، بما في ذلك سطحه المليء بالفوهات وبيئة الجاذبية الصغرى. سيتطلب الهبوط على فوبوس ملاحة دقيقة، كما سيتطلب جمع العينات تقنيات مبتكرة بسبب الجاذبية المنخفضة.

5. متى سيتم إرجاع عينات MMX إلى الأرض؟

ومن المقرر أن تعود المركبة الفضائية MMX إلى الأرض في عام 2029. وبعد رحلة مدتها عام، سيتم تسليم العينات المجمعة إلى منطقة مستهدفة في أستراليا، حيث سيقوم العلماء بتحليلها للحصول على مزيد من الأفكار حول أقمار المريخ.