ذوبان الأنهار الجليدية في شرق القارة القطبية الجنوبية: قنبلة موقوتة

تواجه الأنهار الجليدية في شرق القارة القطبية الجنوبية تهديدًا وشيكًا يتمثل في تسارع فقدان الجليد وارتفاع مستويات سطح البحر، وذلك بفضل حلقة ردود الفعل الخطيرة التي تؤدي إلى تفاقم عملية الذوبان. يسلط هذا الكشف، الذي تم تسليط الضوء عليه في دراسة حديثة نشرت في مجلة Science Advances، الضوء على العواقب الوخيمة لظاهرة الانحباس الحراري العالمي في القارة الجنوبية.

وركزت الدراسة على اثنين من الأنهار الجليدية الرئيسية في شرق القارة القطبية الجنوبية، وهما دينمان وسكوت. تتمتع هذه الأنهار الجليدية بالقدرة على رفع مستويات سطح البحر بنحو خمسة أقدام - وهو رقم مثير للقلق يؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة تغير المناخ. وقد أظهرت الأبحاث السابقة أنه مع ذوبان الأنهار الجليدية، تتدفق المياه الناتجة تحتها إلى البحر. تعمل حلقة التغذية المرتدة هذه على تسريع عملية الذوبان وتساهم في فقدان الجليد.

ومن خلال دمج حلقة التغذية الراجعة هذه في عمليات المحاكاة، توصل الباحثون إلى اكتشاف مذهل. وإذا واصلنا حرق الوقود الأحفوري بمعدل متسارع، فمن الممكن الوصول إلى العتبة الحرجة لهذه الأنهار الجليدية قبل نحو 25 عاما من التقديرات السابقة. ونتيجة لذلك، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر من الأنهار الجليدية دينمان وسكوت وحدها يمكن أن يكون أعلى بكثير بحلول نهاية عام 2300.

وما يجعل هذه النتيجة أكثر إثارة للقلق هو أن النماذج المناخية الحالية لا تأخذ في الاعتبار فقدان الجليد الإضافي الناجم عن تصريف المياه الذائبة. يمكن أن تكون هذه الظاهرة المحرك الرئيسي لفقدان الجليد عبر القارة القطبية الجنوبية بأكملها. ولذلك، فمن الأهمية بمكان قياس ودمج حلقة ردود الفعل هذه في التوقعات المناخية المستقبلية، مما يمكننا من تطوير فهم أكثر واقعية لارتفاع مستوى سطح البحر العالمي.

إن تداعيات زعزعة الاستقرار في شرق القارة القطبية الجنوبية تمتد إلى ما هو أبعد من الحاضر. تواجه المجتمعات الساحلية والدول الجزرية المنخفضة تهديدات فورية ووشيكة من ارتفاع منسوب مياه البحر. علاوة على ذلك، فإن مصير الأجيال القادمة على المحك. ويؤكد تايلر بيلي، المؤلف الرئيسي للدراسة، على أهمية هذا البحث، مشددًا على أن زعزعة استقرار هذه الكتل الجليدية الهائلة في شرق القارة القطبية الجنوبية، والتي كان يُعتقد سابقًا أنها مستقرة، يتطلب اهتمامنا وعملنا.

في الختام، لا يمكن المبالغة في التأكيد على الحاجة الملحة إلى معالجة ظاهرة الانحباس الحراري العالمي وتأثيرها على ذوبان الجليد في شرق القارة القطبية الجنوبية. يعد الحد من انبعاثات غازات الدفيئة ودمج تصريف المياه الذائبة في النماذج المناخية المستقبلية خطوات حتمية نحو فهم وتخفيف العواقب الكارثية المحتملة لارتفاع مستويات سطح البحر.

الأسئلة الأكثر تكرارا

1. ما هي حلقة التغذية الراجعة في ذوبان الأنهار الجليدية؟

تشير حلقة التغذية المرتدة في ذوبان الأنهار الجليدية إلى العملية التي يؤدي فيها ذوبان الأنهار الجليدية إلى إطلاق المياه الذائبة التي تتدفق تحتها. تعمل هذه المياه الذائبة على تعزيز ذوبان الأنهار الجليدية وتسريع فقدان الجليد.

2. لماذا من المهم إدراج تصريف المياه الذائبة في النماذج المناخية؟

يلعب تصريف المياه الذائبة دورًا مهمًا في تسريع فقدان الجليد عبر قارة القارة القطبية الجنوبية بأكملها. ومن خلال حساب هذه الظاهرة في النماذج المناخية، يمكن للباحثين الحصول على فهم أكثر دقة لارتفاع مستوى سطح البحر العالمي وتأثيراته المحتملة.

3. ما هي الآثار المترتبة على زعزعة الاستقرار في شرق القارة القطبية الجنوبية؟

يشكل زعزعة استقرار الكتل الجليدية الضخمة في شرق القارة القطبية الجنوبية خطرًا أكبر لارتفاع مستوى سطح البحر بالنسبة للمجتمعات الساحلية والدول الجزرية المنخفضة. وهو يسلط الضوء على الضرورة الملحة لمعالجة تغير المناخ والحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من آثاره.

4. كيف تؤثر تصرفات الجيل الحالي على الأجيال القادمة؟

إن الإجراءات المتخذة اليوم للتخفيف من تغير المناخ ستحدد الحالة المستقبلية للأرض للأجيال القادمة. إن لانبعاثات الغازات الدفيئة والاحتباس الحراري آثار طويلة الأمد ستشكل المناخ في العقود والقرون المقبلة.