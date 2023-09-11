رؤى جديدة في تفاعلات النيوترينو

كشفت الأبحاث التي أجريت في جامعة هوكايدو عن تفاعلات لم يتم اكتشافها سابقًا بين النيوترينوات والفوتونات، وهي الجسيمات الأساسية للضوء والإشعاع الكهرومغناطيسي. النيوترينوات، وهي جسيمات مراوغة يصعب دراستها بسبب تفاعلها البسيط مع الجسيمات الأخرى، كانت منذ فترة طويلة موضوعًا رائعًا في عالم الفيزياء. وسلطت النتائج، التي نشرت في مجلة Physics Open، الضوء على التفاعلات الميكانيكية الكمومية لهذه الجسيمات الغامضة وآثارها المحتملة على فهمنا للشمس والنجوم الأخرى.

النيوترينوات، المحايدة كهربائيًا وعديمة الكتلة تقريبًا، متوفرة بكثرة في الكون. إنها تتدفق من الشمس بأعداد هائلة وتمر عبر الأرض وأجسادنا دون تأثير يذكر. إن فهم النيوترينوات أمر ضروري لتعزيز معرفتنا بفيزياء الجسيمات واختبار صحة النموذج القياسي.

في الظروف العادية، لا تتفاعل النيوترينوات مع الفوتونات. ومع ذلك، اكتشف الباحثون في جامعة هوكايدو أنه عند وضعها في البلازما، وهي حالة من المادة تحدث حول النجوم وتتميز بالغاز المتأين، يمكن حث النيوترينوات والفوتونات على التفاعل في المجالات المغناطيسية الموحدة الموجودة. أصبح هذا التفاعل ممكنًا من خلال ظاهرة نظرية تسمى تأثير هول الكهرومغناطيسي، حيث تندمج القوى الكهرومغناطيسية والضعيفة في القوة الكهرومغناطيسية الضعيفة.

لقد طور الباحثون وصفًا رياضيًا لهذا التفاعل غير المتوقع بين النيوترينو والفوتون، والمعروف باسم لاغرانج، والذي يشمل جميع حالات الطاقة المعروفة للنظام. هذا الاكتشاف له آثار تتجاوز الفيزياء الأساسية ويمكن أن يقدم نظرة ثاقبة حول سر تسخين الهالة الشمسية. إن الهالة الشمسية، وهي الغلاف الجوي الخارجي للشمس، أكثر سخونة بكثير من سطح الشمس، وقد حير العلماء منذ فترة طويلة فهم الآلية الكامنة وراء هذا التباين في درجات الحرارة. إن التفاعل بين النيوترينوات والفوتونات، كما كشف هذا البحث، قد يحرر طاقة تعمل على تسخين الإكليل الشمسي.

يخطط فريق جامعة هوكايدو لمواصلة عمله للحصول على رؤى أعمق، خاصة فيما يتعلق بنقل الطاقة بين النيوترينوات والفوتونات في ظل الظروف القاسية. ومن خلال كشف التفاعلات المعقدة لهذه الجسيمات بعيدة المنال، يمكننا فتح مفاهيم جديدة للكون ولبناته الأساسية.

المصدر: جامعة هوكايدو