حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

يلقي علماء الفلك الضوء على نظام الكواكب الخارجية TRAPPIST-1

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 26، 2023
يلقي علماء الفلك الضوء على نظام الكواكب الخارجية TRAPPIST-1

حقق علماء الفلك من جامعة مونتريال تقدمًا كبيرًا في دراسة نظام الكواكب الخارجية TRAPPIST-1. ركز بحثهم على TRAPPIST-1 b، الكوكب الخارجي الأقرب إلى نجم النظام، وسلط الضوء على أهمية أخذ النشاط النجمي في الاعتبار عند دراسة الكواكب الخارجية. استخدم الباحثون تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) لمراقبة TRAPPIST-1 b، والتقاط صور للكوكب أثناء عبورين. ومن خلال تحليل ضوء النجم بعد مروره عبر الغلاف الجوي للكوكب الخارجي، تمكنوا من تحديد التركيب الجزيئي. كشفت هذه التقنية، المعروفة باسم التحليل الطيفي للإرسال، عن وجود تلوث نجمي، والذي يمكن أن يؤثر على قياسات الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية. ويشير التلوث النجمي إلى تأثير سمات النجم الخاصة، مثل البقع الداكنة والوجه الساطع، على القياسات.

اكتشف الفريق أدلة دامغة على أن التلوث النجمي يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل أطياف الإرسال لـ TRAPPIST-1 b، ومن المحتمل الكواكب الأخرى في النظام. يمكن للنشاط النجمي أن يخلق "إشارات شبحية" قد تضلل العلماء ويدفعهم إلى الاعتقاد بأنهم اكتشفوا جزيئات محددة في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي. يسلط هذا الاكتشاف الضوء على أهمية أخذ التلوث النجمي بعين الاعتبار عند التخطيط لعمليات الرصد المستقبلية لأنظمة الكواكب الخارجية، خاصة تلك التي تتمحور حول النجوم القزمة الحمراء، والتي يمكن أن تكون نشطة بشكل خاص مع البقع النجمية وأحداث التوهج.

وبناءً على ملاحظاتهم، استبعد الباحثون وجود أجواء خالية من السحب وغنية بالهيدروجين حول TRAPPIST-1 b. ومع ذلك، لم يتمكنوا من استبعاد الغلاف الجوي الرقيق المكون من الماء، وثاني أكسيد الكربون، والميثان، أو الغلاف الجوي المشابه للغلاف الجوي لقمر زحل، تيتان. تتوافق هذه النتائج مع الملاحظات السابقة باستخدام أداة MIRI الخاصة بـ JWST، وتظهر فعالية أداة NIRISS الكندية في استكشاف الأجواء على الكواكب الخارجية بحجم الأرض.

المصادر: ديناميت نيوز

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

علوم

ثورة في قياس درجة الحرارة باستخدام Thermal MagIC

سبتمبر 27، 2023 غابرييل بوتا
علوم

إن الانخفاض طويل المدى في أعداد أبقار البحر في الحاجز المرجاني العظيم يثير المخاوف

سبتمبر 27، 2023 غابرييل بوتا
علوم

مشكلة مزدوجة: اكتشاف مادة سامة ثانية تنتجها بكتيريا "قاتل النسر"

سبتمبر 27، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

ثورة في قياس درجة الحرارة باستخدام Thermal MagIC

سبتمبر 27، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

إن الانخفاض طويل المدى في أعداد أبقار البحر في الحاجز المرجاني العظيم يثير المخاوف

سبتمبر 27، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

مشكلة مزدوجة: اكتشاف مادة سامة ثانية تنتجها بكتيريا "قاتل النسر"

سبتمبر 27، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

القمر العملاق الأخير لعام 2023 سيضيء سماء الليل

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات