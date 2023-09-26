يلقي علماء الفلك الضوء على نظام الكواكب الخارجية TRAPPIST-1

حقق علماء الفلك من جامعة مونتريال تقدمًا كبيرًا في دراسة نظام الكواكب الخارجية TRAPPIST-1. ركز بحثهم على TRAPPIST-1 b، الكوكب الخارجي الأقرب إلى نجم النظام، وسلط الضوء على أهمية أخذ النشاط النجمي في الاعتبار عند دراسة الكواكب الخارجية. استخدم الباحثون تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) لمراقبة TRAPPIST-1 b، والتقاط صور للكوكب أثناء عبورين. ومن خلال تحليل ضوء النجم بعد مروره عبر الغلاف الجوي للكوكب الخارجي، تمكنوا من تحديد التركيب الجزيئي. كشفت هذه التقنية، المعروفة باسم التحليل الطيفي للإرسال، عن وجود تلوث نجمي، والذي يمكن أن يؤثر على قياسات الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية. ويشير التلوث النجمي إلى تأثير سمات النجم الخاصة، مثل البقع الداكنة والوجه الساطع، على القياسات.

اكتشف الفريق أدلة دامغة على أن التلوث النجمي يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل أطياف الإرسال لـ TRAPPIST-1 b، ومن المحتمل الكواكب الأخرى في النظام. يمكن للنشاط النجمي أن يخلق "إشارات شبحية" قد تضلل العلماء ويدفعهم إلى الاعتقاد بأنهم اكتشفوا جزيئات محددة في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي. يسلط هذا الاكتشاف الضوء على أهمية أخذ التلوث النجمي بعين الاعتبار عند التخطيط لعمليات الرصد المستقبلية لأنظمة الكواكب الخارجية، خاصة تلك التي تتمحور حول النجوم القزمة الحمراء، والتي يمكن أن تكون نشطة بشكل خاص مع البقع النجمية وأحداث التوهج.

وبناءً على ملاحظاتهم، استبعد الباحثون وجود أجواء خالية من السحب وغنية بالهيدروجين حول TRAPPIST-1 b. ومع ذلك، لم يتمكنوا من استبعاد الغلاف الجوي الرقيق المكون من الماء، وثاني أكسيد الكربون، والميثان، أو الغلاف الجوي المشابه للغلاف الجوي لقمر زحل، تيتان. تتوافق هذه النتائج مع الملاحظات السابقة باستخدام أداة MIRI الخاصة بـ JWST، وتظهر فعالية أداة NIRISS الكندية في استكشاف الأجواء على الكواكب الخارجية بحجم الأرض.

المصادر: ديناميت نيوز