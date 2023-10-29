رؤى جديدة حول كسوف الشمس الحلقي "حلقة النار".

في 14 أكتوبر، استمتع مراقبو النجوم وعلماء الفلك بحدث سماوي ساحر يُعرف باسم كسوف الشمس الحلقي "حلقة النار". وعلى عكس كسوف الشمس الكلي، تحدث هذه الظاهرة عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، لكنه لا يغطي النجم بالكامل بسبب موقعه البعيد عن الأرض.

في الآونة الأخيرة، قام الباحثون في مركز أبحاث الطاقة الشمسية والأرضية التابع لمعهد نيوجيرسي للتكنولوجيا (NJIT-CSTR) بالتقاط كسوف الشمس بطريقة رائدة، مما سلط ضوءًا جديدًا على هذا الحدث الساحر. وباستخدام مرصد راديو أوينز فالي المتطور ذو الطول الموجي الطويل (OVRO-LWA)، تمكن الفريق من قياس الأطوال الموجية الراديوية بين 20 و88 ميغاهيرتز لإنشاء صورة فريدة للكسوف.

في الصور ومقاطع الفيديو التي التقطتها NJIT-CSTR، تم توضيح موقع القمر بخطوط منقطة، بينما تمثل الخطوط الصلبة الجزء المرئي من الشمس. ما يجعل هذه الملاحظة رائعة حقًا هو الكشف عن موجات الراديو الممتدة إلى ما وراء حافة الشمس، المنبعثة من هالتها، مما يخلق تأثير "حلقة النار" الآسر.

أعرب بن تشين، أستاذ الفيزياء المساعد في NJIT-CSTR، عن رهبته من مستوى التفاصيل التي تم التقاطها من خلال عمليات الرصد الراديوي. وذكر أنه على الرغم من أن موقع مرصدهم في كاليفورنيا لم يقع ضمن الحزام لمشاهدة الكسوف الحلقي، إلا أنهم تمكنوا من "رؤية" الحدث وهو يتكشف عبر موجات الراديو. أتاحت هذه الفرصة الفريدة للعلماء دراسة هالة الشمس الممتدة بدقة لا مثيل لها، وذلك باستخدام طرف القمر كـ "حافة سكين" متحركة لتعزيز الدقة الزاوية.

والأمر الأكثر روعة هو أن هذا النهج الجديد يقدم قرصًا شمسيًا أكبر بكثير مقارنة بنظيره المرئي، وذلك بفضل حساسية الأطوال الموجية الراديوية للهالة الشمسية الممتدة. ومع هذا الإنجاز، يمكن لعلماء الفلك التعمق أكثر في فهم الديناميكيات المعقدة لكسوف الشمس وتوسيع معرفتهم بهالة الشمس.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو كسوف الشمس الحلقي؟

ج: يحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس وهو في أبعد نقطة له عن الأرض. يبدو القمر أصغر من الشمس ولا يغطيه بالكامل، مما يؤدي إلى تأثير "حلقة النار" المميزة.

س: متى سيحدث كسوف الشمس القادم في أستراليا؟

ج: من المقرر أن يحدث كسوف الشمس القادم في أستراليا في 22 يوليو 2028؛ 25 نوفمبر 2030؛ 13 يوليو 2037؛ و26 ديسمبر 2038. وسوف يمر هذا الكسوف بمناطق مختلفة من البلاد، مما يوفر فرص مشاهدة فريدة لعشاقه.