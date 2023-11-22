يلتقط تلسكوب جيمس ويب منظرًا مذهلاً لمركز مجرة ​​درب التبانة

أذهل تلسكوب جيمس ويب، أقوى تلسكوب يستهدف النجوم على الإطلاق، العلماء مرة أخرى بأحدث صوره التي تلتقط المركز الكثيف لمجرتنا. توفر الصورة، التي أصدرتها وكالة ناسا، مستوى لم يسبق له مثيل من التفاصيل للمنطقة المعروفة باسم القوس C، على بعد حوالي 300 سنة ضوئية من الثقب الأسود المركزي في درب التبانة.

على عكس أي بيانات سابقة تم جمعها بالأشعة تحت الحمراء، تعرض صورة تلسكوب جيمس ويب وفرة من الميزات والتفاصيل الجديدة، مما يسمح للباحثين بدراسة تكوين النجوم في هذه البيئة القاسية بدقة غير مسبوقة. وأعرب فريق المراقبة، بقيادة صامويل كرو، وهو طالب جامعي متخصص في جامعة فيرجينيا، عن سعادته بثروة المعلومات التي كشفها التلسكوب.

برج القوس C، الموضح في الصورة، هو مصنع للنجوم يضم ما يقدر بنحو 500,000 نجم. تقدم هذه المنطقة فرصة فريدة للعلماء لاختبار النظريات الحالية لتكوين النجوم بسبب ظروفها القاسية. وأكد جوناثان تان، الأستاذ في جامعة فيرجينيا، على أهمية مركز المجرة كأرضية اختبار لهذه النظريات.

وتكشف الصورة عن السحب المظلمة بالأشعة تحت الحمراء الشهيرة، وتكوينات الغاز الكثيف والغبار التي تعيق رؤية النجوم داخلها وخلفها. وعلى الرغم من طبيعتها الصعبة، تمكن تلسكوب جيمس ويب من اختراق هذه السحب، وتسليط الضوء على برج القوس C كما لم يحدث من قبل.

وبعيدًا عن جمال الصورة الآسر، يستخلص علماء الفلك ثروة من الأفكار العلمية. يمثل الفراغ الملحوظ في الجزء العلوي من الصورة في الواقع وجود سحابة داكنة بالأشعة تحت الحمراء، كثيفة لدرجة أنها تحجب الضوء من النجوم الموجودة خلفها. تشير البقع ذات اللون السماوي الموجودة أسفل سحابة الأشعة تحت الحمراء الداكنة إلى انبعاثات واسعة النطاق من الهيدروجين المتأين، وهي ظاهرة ترتبط بشكل أساسي بالنجوم المتكونة حديثًا. والمثير للدهشة أن حجم هذا القسم وترتيبه قد أثار اهتمام الباحثين، الذين يأملون في استكشافه بشكل أكبر.

وصف روبين فيدرياني، الباحث المشارك في المشروع في معهد الفيزياء الفلكية في الأندلس في إسبانيا، مركز المجرة بأنه مكان فوضوي مليء بسحب الغاز الممغنطة التي تمر بتكوين النجوم، وتمارس تأثيرها على الغاز المحيط من خلال الرياح والنفاثات والإشعاع. . وقد فتحت وفرة البيانات المتعلقة بهذه البيئة القاسية التي يوفرها تلسكوب جيمس ويب آفاقًا جديدة للبحث والتحليل.

ومن الجدير بالذكر أن الصورة تلتقط أيضًا نجمًا أوليًا ضخمًا يخرج من سحابة الأشعة تحت الحمراء المظلمة، والتي تزيد كتلتها عن 30 مرة كتلة شمسنا. وعلى الرغم من بعدها بحوالي 25,000 سنة ضوئية عن الأرض، تظل هذه المنطقة متاحة بما يكفي لعلماء الفلك لفحص النجوم الفردية، مما يجعلنا أقرب إلى كشف أسرار تطور النجوم.

يلخص صامويل كرو ببلاغة أهمية إنجاز تلسكوب جيمس ويب، قائلاً: "النجوم الضخمة هي مصانع تنتج عناصر ثقيلة في مراكزها النووية، لذا فإن فهمها بشكل أفضل يشبه تعلم قصة أصل جزء كبير من الكون."

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ماذا كشفت الصورة الأخيرة لتلسكوب جيمس ويب؟

قدمت أحدث صورة التقطها تلسكوب جيمس ويب منظرًا لم يسبق له مثيل للمركز الكثيف لمجرتنا، حيث تعرض منطقة تشكل النجوم المسماة Sagittarius C وتكشف عن وفرة من الميزات والتفاصيل الجديدة.

ما أهمية برج القوس C بالنسبة للعلماء؟

ويعتبر برج القوس C مصنعًا للنجوم، حيث يضم ما يقرب من 500,000 ألف نجم، ويمثل فرصة للعلماء لاختبار نظريات تكوين النجوم في الظروف القاسية.

ما هي السحب ذات الأشعة تحت الحمراء المظلمة؟

السحب المظلمة بالأشعة تحت الحمراء عبارة عن تكوينات من الغاز والغبار الكثيف الذي يعيق رؤية النجوم داخلها وخلفها. تحجب هذه السحب أطوال موجية محددة من الأشعة تحت الحمراء، مما يجعل دراستها صعبة.

ما هي الأفكار التي اكتسبها علماء الفلك من الصورة؟

سمحت الصورة لعلماء الفلك بمراقبة انبعاثات واسعة النطاق من الهيدروجين المتأين أسفل السحابة المظلمة بالأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى نتوءات مثيرة للاهتمام تشبه الإبرة تمتد في اتجاهات عشوائية. توفر هذه الملاحظات رؤى قيمة حول عمليات تكوين النجوم.

ما مدى قرب الأجسام المدروسة من الأرض؟

المنطقة بأكملها الموضحة في الصورة تبعد حوالي 25,000 سنة ضوئية عن الأرض. ومع ذلك، فإنه يظل قريبًا بدرجة كافية ليتمكن علماء الفلك من دراسة النجوم الفردية واكتساب فهم أعمق لتطور النجوم وإنتاج العناصر.