اكتشاف طائر طنان هجين غير عادي في بيرو

تم اكتشاف طائر طنان هجين لم يتم توثيقه من قبل في متنزه كورديليرا أزول الوطني في جبال الأنديز في بيرو. الطائر هو نتيجة تهجين نوعين مختلفين موطنهما غرب أمريكا الجنوبية: الطائر الطنان اللامع ذو الحلق الوردي والطائر الطنان اللامع ذو النسيج الأحمر. يتحدى هذا الاكتشاف فكرة أن أنواع الطيور الطنانة المنفصلة لا تتزاوج. يتمتع الطائر الهجين بلون ذهبي فريد من نوعه وهو عبارة عن مزيج من الحناجر الوردية للأنواع الأم. ويتكهن الباحثون بأن مثل هذه الهجينة قد تساهم في تنوع الألوان الهيكلية الموجودة في شجرة عائلة الطائر الطنان.

يحصل الريش على لونه الأساسي من الأصباغ، لكن ريش الطائر الطنان قزحي الألوان، مما يعني أن لونه يتحدد من خلال كيفية ثني الضوء وتصفيته عندما يضرب خلايا الريش من زوايا مختلفة. إن اللون ذو الحنجرة الذهبية للطائر الطنان الهجين هو نتيجة للطرق المعقدة التي يتم من خلالها تحديد ألوان الريش المتقزحة. أدى خلط الوصفات المعقدة للون الريش من النوعين الأصليين إلى الحصول على تلوين فريد لهذا الطائر الهجين.

الطيور الطنانة الهجينة مثل هذا نادرة ووجودها يثير تساؤلات حول تكرار ودور التهجين في تطور الطيور الطنانة. لقد فتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة للبحث أمام الباحثين وقدم نظرة ثاقبة حول مدى تعقيد وراثة الطائر الطنان وألوانه.

مصادر:

المقال المصدر من متحف شيكاغو الميداني يحمل عنوان "الباحثون يعثرون على طائر طنان هجين غير عادي في بيرو" وتم نشره في مجلة الجمعية الملكية للعلوم المفتوحة.

توفر صحيفة Hattiesburg American، وهي جزء من شبكة USA TODAY، حقائق إضافية حول الطيور الطنانة في الأمريكتين.

فريف:

التهجين: عملية التكاثر بين أفراد من نوعين مختلفين أو مجموعات متميزة وراثيا.

مصادر:

- مقال: عثر الباحثون على طائر طنان هجين غير عادي في البيرو (متحف شيكاغو الميداني)

– المقالة: 14 حقيقة عن الطيور الطنانة (The Hattiesburg American، جزء من شبكة USA TODAY)