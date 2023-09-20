يلتقط علماء الفلك صورة مذهلة لـ "جسر" الغاز الذي يربط بين المجرات المتصادمة

تكشف صورة جديدة مذهلة التقطها تلسكوب هابل الفضائي، عن "جسر" رفيع من الغاز يربط بين مجرتين مندمجتين في نظام Arp 107. تقع هذه المجرات المتصادمة على بعد حوالي 465 مليون سنة ضوئية من الأرض، ويرتبط بعضها ببعض بواسطة تيار خافت من الغبار والغاز.

تُظهر الصورة، التي التقطتها كاميرا هابل المتقدمة للاستطلاعات، المجرة الأكبر على الجانب الأيسر. تتميز هذه المجرة الحلزونية، المعروفة باسم مجرة ​​سيفرت، بذراع حلزوني بارز ينحني برشاقة حول قلبها. تعتبر مجرات سيفرت مثيرة للاهتمام بشكل خاص، لأنه على الرغم من تألق قلبها النشط، يمكن ملاحظة الإشعاع الصادر من المجرة بأكملها. في هذه الصورة، تظهر الحلقات المتصاعدة للبنية المجرية بوضوح.

تبعث النواة المجرية لمجرة سيفرت وهجًا قويًا ناتجًا عن سقوط المادة في الثقب الأسود الهائل الموجود في مركزها. يمكن لهذه النوى المجرية النشطة أن تشع ضوءًا يتجاوز السطوع المشترك لجميع النجوم داخل المجرات المضيفة لها.

أما بالنسبة للمجرة الأصغر حجما، فيبدو أنها تمتلك نواة مضيئة ولكن أذرع حلزونية خافتة نسبيا. وذلك لأنه يتم امتصاصه تدريجيًا في المجرة الأكبر. تم تعليق العلاقة بين هاتين المجرتين المندمجتين بدقة تحتهما في صورة هابل.

Arp 107 هو جزء من مجموعة من المجرات الغريبة المعروفة باسم أطلس المجرات الغريبة، التي جمعها هالتون آرب في عام 1966. هذه الصورة الجديدة هي جزء من مسعى مستمر لدراسة المجرات الأقل شهرة من كتالوج Arp ومشاركة جمالها المذهل مع الجمهور.

المصدر: وكالة الفضاء الأوروبية (وكالة الفضاء الأوروبية)