يلتقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا جسرًا مذهلاً من الغاز والغبار بين المجرات

التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا صورة مذهلة لجسر من الغاز والغبار يربط بين مجرتين على وشك الاندماج. وقد أسر هذا الجسر الكوني، الواقع ضمن نظام Arp 107، العلماء وعشاق الفضاء على حد سواء.

يعد Arp 107، الذي يبعد حوالي 465 مليون سنة ضوئية عن الأرض، محور مهمة مشتركة لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA). تهدف المهمة إلى كشف أسرار الأعضاء الأقل شهرة في هذا النظام.

تُظهر الصورة الملتقطة مؤخرًا بشكل بارز مجرة ​​سيفرت، المعروفة بنواة المجرة النشطة. ويهيمن على هذا الكيان السماوي الفريد ذراع حلزونية كبيرة تنحني بشكل أنيق حول قلبه، ومزينة بالعديد من النجوم الناشئة. ومن المثير للاهتمام أن هذه النجوم تدين بمولدها وسطوعها للاحتياطيات الغنية من المواد المستمدة من المجرة الأصغر التي توشك مجرة ​​سيفرت على الاندماج معها.

توفر نواة المجرة النشطة في مجرة ​​سيفرت عرضًا مبهرًا، ينبعث منها توهج مشع مميز للمواد التي يستهلكها الثقب الأسود المركزي. هذا الإشعاع المكثف لديه القدرة على حجب النصوع الجماعي لكل نجم داخل المجرة.

في المقابل، تبدو المجرة الأصغر في Arp 107 أكثر خفوتا، خاصة في أذرعها الحلزونية، مما يشير إلى امتصاصها في مجرة ​​سيفرت الأكبر. تعتبر مجرات سيفرت، مثل Arp 107، جديرة بالملاحظة لأنه يمكن ملاحظة الإشعاع الصادر من مجرتها بأكملها على الرغم من السطوع الهائل لنواتها النشطة.

تعد كل من مجرة ​​سيفرت والمجرة الأصغر في Arp 107 جزءًا من "أطلس المجرات الغريبة"، وهو تجميع أنشأه هالتون آرب في عام 1966. ولا يعرض هذا الاكتشاف جمالهما الرائع فحسب، بل يعمق أيضًا فهمنا للكون وعظمته. من التطور السماوي.

ومع استمرار هاتين المجرتين في التقارب، ينتظر العلماء وعشاق علم الفلك بفارغ الصبر الاكتشافات والأسرار التي سيكشفها هذا الاندماج. فقط الوقت والملاحظات الإضافية التي أجراها تلسكوب هابل الفضائي هي التي ستوفر الإجابات.

مصادر:

- ناسا

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

- "أطلس المجرات الغريبة" لهالتون آرب