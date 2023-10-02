تمديد مهمة نيوهورايزنز التابعة لناسا حتى عام 2029

مُنحت مركبة الفضاء نيو هورايزنز التابعة لوكالة ناسا، والمعروفة بتحليقها التاريخي حول بلوتو في عام 2015، تمديدًا لمهمتها حتى عام 2029. وسيركز المسبار على جمع بيانات الفيزياء الشمسية بدءًا من العام المالي 2025، مع إمكانية تحليق آخر لجسم في حزام كويبر إذا حدث ذلك. يتم تحديد المرشح المناسب.

وسيسمح تمديد مهمة نيوهورايزنز بمواصلة استكشاف الغلاف الشمسي وتوفير فرص للبحث العلمي متعدد التخصصات. صرح نيكولا فوكس، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية في ناسا، أن تمديد العمليات حتى خروج المركبة الفضائية من حزام كويبر أمر بالغ الأهمية للإجابة على الأسئلة المهمة حول نظامنا الشمسي.

أقرت مراجعة أجريت في مايو 2022 بقيمة التحقيقات المقترحة في الفيزياء الشمسية والفيزياء الفلكية، لكنها أشارت إلى أن دراسة كائنات حزام كويبر قد لا تعزز المعرفة بشكل كبير. ومع ذلك، تمت الموافقة على التمديد لمدة عامين في وقت لاحق.

وأعرب آلان ستيرن، الباحث الرئيسي في نيوهورايزنز، عن سعادته بالخبر وشكر كل من دعم استمرار المهمة. وأعرب عن أمله في العثور على جسم آخر في حزام كويبر لفحصه، ويعتقد أن مصدر الطاقة للمركبة الفضائية يمكن أن يستمر حتى ثلاثينيات القرن الحالي.

في حين أن تمديد المهمة يعد تطورًا مثيرًا، فقد حذرت وكالة ناسا من أن التضحيات قد تكون ضرورية لتمويل هذه العملية الطويلة. ستقوم الوكالة بتقييم تأثير الميزانية للمهمة الممتدة، والتي قد يكون لها آثار على المشاريع المستقبلية.

تم إطلاق المركبة الفضائية نيو هورايزنز، التي بناها مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، في عام 2006. وقد تجاوزت بالفعل مدة مهمتها الأصلية التي كانت تبلغ تسع سنوات ونصف، وتظل المركبة الفضائية الخامسة التي تغامر خارج حدود نظامنا الشمسي.

مصادر:

– إعلان تمديد مهمة المركبة الفضائية نيو هورايزنز التابعة لناسا

– مراجعة مهمة نيو هورايزنز [PDF]