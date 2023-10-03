مهمة نيوهورايزنز لمواصلة استكشاف النظام الشمسي الخارجي

حصلت مهمة نيوهورايزنز التابعة لناسا، والتي كانت قيد المراجعة لاحتمال قطعها، على إرجاء. أعلن الدكتور نيكي فوكس، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية في وكالة ناسا، أن عمليات المهمة ستستمر حتى نهاية العقد على الأقل. وستركز العمليات الموسعة على العلوم متعددة التخصصات وتستمر حتى خروج المركبة الفضائية من حزام كويبر في 2028-2029.

وحلقت مهمة نيوهورايزنز، التي أُطلقت في عام 2006، في البداية ودرست نظام بلوتو في عام 2015 قبل التوجه نحو حزام كويبر. لقد حلقت بالقرب من جسم حزام كويبر أروكوث في عام 2019، ومنذ ذلك الحين تقوم باستكشاف ودراسة الأجرام السماوية الأخرى داخل النظام الشمسي. ومن خلال قياسات الغبار، وجمع البيانات الفيزيائية الشمسية، والبحث عن هدف تحليق آخر، قدمت المهمة مساهمات كبيرة في فهمنا للنظام الشمسي.

حزام كويبر هو منطقة غير مستكشفة إلى حد كبير تحتوي على أجسام جليدية وكواكب قزمة مثل بلوتو. توفر دراسة هذه الأجسام رؤى قيمة حول أصول النظام الشمسي. وسيسمح تمديد مهمة نيوهورايزنز بمواصلة استكشاف هذه الحدود.

في وقت سابق من هذا العام، كانت هناك مخاوف من أن التغييرات التي اقترحتها وكالة ناسا للمهمة من شأنها أن تزيل التركيز على علوم الكواكب وتحل محل الفريق العلمي الحالي. قوبل هذا الاقتراح بمعارضة من فريق المهمة وأعضاء مجتمع علوم الكواكب. ووقعت مجموعة مكونة من 25 من علماء الكواكب البارزين خطاب احتجاج، وأطلقت جمعية الفضاء الوطنية عريضة لرفع مستوى الوعي والدعم للمهمة.

وكان من شأن تنفيذ التغييرات المقترحة أن يؤدي إلى ضياع فرص بحث علمي مهمة. وأكد الباحث الرئيسي آلان ستيرن على الموقع الفريد لنيو هورايزنز في تحقيق علوم حزام كويبر وقدرة المركبة الفضائية على دراسة الأجسام البعيدة والبحث عن أهداف طيران جديدة.

سيأتي تمويل المهمة الممتدة من قسم علوم الكواكب التابع لناسا، وسيتم إدارة البرنامج بشكل مشترك من قبل قسم علوم الكواكب والفيزياء الشمسية. لا يزال يتعين تقييم تأثير الميزانية والآثار المحتملة على المشاريع المستقبلية.

ومع تمديد المهمة، ستتاح لنيو هورايزنز الفرصة للمساهمة بشكل أكبر في فهمنا للنظام الشمسي الخارجي. تتمتع المركبة الفضائية بصحة جيدة ولديها الموارد اللازمة للعمل بشكل جيد حتى منتصف الخمسينيات من القرن الحالي. ومع استمرار رحلته، قد يقدم أيضًا رؤى أثناء مروره عبر الحدود إلى الفضاء بين النجوم.

مصادر:

– آفاق جديدة تابعة لناسا لمواصلة استكشاف النظام الشمسي الخارجي

- NSS تضغط لمنع التخفيض الكبير لمهمة نيو هورايزنز العلمية