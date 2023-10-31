آلان ستيرن يستعد لرحلة فضائية دون مدارية في مهمة فيرجن جالاكتيك

آلان ستيرن، عالم الكواكب في معهد أبحاث الجنوب الغربي (SwRI) والباحث الرئيسي في مهمة نيوهورايزنز التابعة لناسا، على وشك تحقيق حلم طفولته بالذهاب إلى الفضاء. في مهمة Virgin Galactic Galactic 05، سيكون ستيرن من بين طاقم رحلتهم التجارية الخامسة. وسينضم قريبًا إلى صفوف القلائل الذين غامروا خارج الغلاف الجوي للأرض.

التحضير لرحلات الفضاء ليس بالمهمة السهلة. وقد خضع شتيرن لتدريب مكثف، بما في ذلك ثلاث جلسات للطرد المركزي وثلاث رحلات نفاثة عالية الأداء. وقد عرّضته الرحلات الجوية النفاثة لمستويات عالية من التسارع، مما ساعد جسده على التأقلم مع السرعات السريعة التي شهدها أثناء الإطلاق. وبينما تتطلب الرحلة جهدًا بدنيًا، يعتقد ستيرن أن الرحلة الفعلية لن تكون شاقة بنفس القدر.

طوال حياته المهنية، كان ستيرن يعمل من أجل هذه اللحظة. قام بالغوص، وسافر إلى القطب الجنوبي، وأصبح طيارًا تجاريًا، وعمل حتى كفني طب الطوارئ المعتمد من الدولة. تقدم بطلب عدة مرات ليصبح متخصصًا في مهمة مكوك الفضاء التابع لناسا وكان مناصرًا للعلماء للسفر إلى الفضاء عبر رحلات الفضاء التجارية. وقد ساعدت جهوده في تحويل تركيز شركات مثل Virgin وBlue Origin من مجرد تقديم الطعام للسياح إلى استيعاب الباحثين والمعلمين أيضًا.

بالنسبة لرحلة ستيرن القادمة، لديه ثمانية أهداف وضعها SwRI. ستكون الرحلة بمثابة تحضير لرحلته شبه المدارية القادمة التي تمولها وكالة ناسا، والتي ستركز فقط على البحث. ويهدف أثناء الرحلة إلى التعرف على التجربة الحقيقية ومقارنتها بمحاكاة التدريب. سيرتدي ستيرن أيضًا حزامًا حيويًا لمراقبة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. وستتم مقارنة هذه البيانات بالاختبارات السابقة، مما يوفر رؤى قيمة للرحلات البحثية المستقبلية.

على الرغم من بعض المخاوف بشأن المخاطر التي ينطوي عليها الأمر، فإن حماسة ستيرن تتغلب على أي خوف. مصدر قلقه الأكبر هو الإصابة بالمرض قبل الرحلة مباشرة. ومع ذلك، بفضل خبرته في أكثر من 24 رحلة جوية تنعدم فيها الجاذبية، يظل واثقًا من قدرته على التعامل مع المواقف التي يحتمل أن تكون خطرة.

أسئلة وأجوبة:

س: من هو آلان ستيرن؟

ج: آلان ستيرن هو عالم كواكب في معهد أبحاث الجنوب الغربي (SwRI) والباحث الرئيسي في مهمة نيو هورايزنز التابعة لناسا.

س: ما هي مهمة آلان ستيرن القادمة؟

ج: سيكون آلان ستيرن جزءًا من طاقم مهمة Galactic 05 التابعة لشركة Virgin Galactic، وهي رحلة فضائية شبه مدارية.

س: ما هي الأهداف التي حددها آلان ستيرن لرحلته القادمة؟

ج: لدى ستيرن ثمانية أهداف وضعها SwRI للرحلة القادمة. ستساعد هذه الأهداف في الاستعداد لرحلته شبه المدارية القادمة، والتي ستركز على البحث.

س: كيف استعد آلان ستيرن لرحلات الفضاء؟

ج: خضع ستيرن لتدريب مكثف، بما في ذلك جلسات الطرد المركزي ورحلات نفاثة عالية الأداء للتأقلم مع المتطلبات الجسدية لرحلات الفضاء.

س: ما الذي فعله آلان ستيرن طوال حياته المهنية للتحضير لرحلات الفضاء؟

ج: طوال حياته المهنية، اكتسب ستيرن خبرات ومؤهلات مختلفة، مثل الغوص تحت الماء، وأصبح طيارًا تجاريًا، وعمل كفني طب طوارئ معتمد من الدولة، ليجعل من نفسه أفضل مرشح لرحلات الفضاء. كما دعا العلماء إلى السفر إلى الفضاء من خلال رحلات الفضاء التجارية.

س: ما هي المخاوف التي لدى آلان ستيرن بشأن مهمته القادمة؟

ج: يعترف ستيرن بالمخاطر العالية التي تنطوي عليها الرحلات الفضائية مقارنة برحلات الطيران التجارية. بالإضافة إلى ذلك، لديه مخاوف بشأن الإصابة بالمرض قبل الرحلة وتفويت الفرصة.