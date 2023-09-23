اكتشاف بكتيريا الأمعاء الجديدة: الآثار المترتبة على الصحة وحماية مسببات الأمراض

توصل فريق دولي من العلماء، بقيادة عالم الأحياء الدقيقة ألكسندر لوي من جامعة فيينا، إلى اكتشاف مثير فيما يتعلق ببكتيريا الأمعاء. لقد حددوا جنسًا جديدًا من البكتيريا التي تستهلك حصريًا التورين، وهو حمض أميني شبه أساسي موجود في اللحوم ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية. تنتج هذه البكتيريا، المسماة Taurinivorans muris، مادة كبريتيد الهيدروجين الكيميائية الضارة كمنتج ثانوي.

ووجد الباحثون أن كبريتيد الهيدروجين يمكن أن يكون له آثار إيجابية وسلبية على الجسم. بكميات صغيرة، فهو ضروري للعديد من العمليات الفسيولوجية ويمكن أن يحمي حتى من مسببات الأمراض. ومع ذلك، فإن المستويات المفرطة من كبريتيد الهيدروجين يمكن أن تؤدي إلى التهاب الأمعاء وتلف بطانة الأمعاء.

إن فهم العوامل والعمليات الرئيسية التي تنتج كبريتيد الهيدروجين في الأمعاء أمر بالغ الأهمية لتطوير التدخلات العلاجية، وخاصة بالنسبة لحالات مثل مرض التهاب الأمعاء. من خلال عزل أول بكتيريا مُحللة التوراين في أمعاء الفئران، يقترب الباحثون خطوة واحدة من كشف كيفية تأثير ميكروبات الأمعاء على صحة الإنسان والحيوان.

للوصول إلى التورين في الأمعاء، يعتمد Taurinivorans muris على بكتيريا الأمعاء الأخرى لتحريره من الأحماض الصفراوية. يتم إنتاج الأحماض الصفراوية التي تحتوي على توراين في الكبد ويتم إطلاقها في الأمعاء أثناء اتباع نظام غذائي غني بالدهون للمساعدة في هضم الدهون. تؤثر أنشطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء أيضًا على استقلاب حمض الصفراء في الكبد، مما له آثار على العمليات والأمراض المختلفة في الجسم.

إحدى الوظائف المهمة لميكروبات الأمعاء هي قدرتها على الدفاع ضد مسببات الأمراض. يمكن لكبريتيد الهيدروجين الذي تنتجه هذه الميكروبات أن يثبط عملية التمثيل الغذائي المعتمد على الأكسجين لبعض مسببات الأمراض، مما يجعل من الصعب عليها استعمارها وإحداث الضرر. ووجد الباحثون أن Taurinivorans muris يلعب دورًا وقائيًا ضد اثنين من مسببات الأمراض المعوية الهامة، وهما الكليبسيلا والسالمونيلا.

لا يضيف هذا الاكتشاف إلى فهمنا للتفاعلات المعقدة في ميكروبيوم الأمعاء فحسب، بل له أيضًا آثار على تطوير العلاجات القائمة على الميكروبيوم. وهو يوفر أساسًا للأبحاث المستقبلية التي تهدف إلى تسخير إمكانات بكتيريا الأمعاء لتحسين الصحة والحماية من مسببات الأمراض.

مصادر:

- جامعة فيينا

- طبيعة الاتصالات