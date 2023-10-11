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توفر الأدوات الوراثية الأمل لبقاء المرجان وسط التهديدات المتزايدة

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 11، 2023
توفر الأدوات الوراثية الأمل لبقاء المرجان وسط التهديدات المتزايدة

تشير دراسة جديدة إلى أن الأدوات الجينية يمكن أن تكون المفتاح لتحديد السلالات المرجانية التي لديها أفضل فرصة لتحمل الآثار المدمرة لمرض يصيب الشعاب المرجانية في منطقة البحر الكاريبي حاليًا. يسلط البحث الضوء على الاختيار الذي قد يتعين على البشرية قريبًا اتخاذه بين تدجين أنواع معينة من المرجان أو السماح لها بالاختفاء من المحيطات تمامًا.

هذا المرض، المعروف باسم مرض الشريط الأبيض، يدمر الأنسجة المرجانية ويقتل مستعمرات كاملة من المرجان في منطقة البحر الكاريبي منذ السبعينيات. في حين أن السبب الدقيق للمرض لا يزال مجهولا، يشتبه العلماء في أن البكتيريا قد تكون مسؤولة. تضمنت الجهود المبذولة لمكافحة مرض الشريط الأبيض الإنتاج الضخم للشعاب المرجانية من خلال التفتيت وإعادة النمو، على الرغم من أن هذه الطريقة تعالج فقط الأعراض وليس سبب المرض.

ومع ذلك، أجرى العلماء في جامعة نورث إيسترن، بالشراكة مع آخرين، دراسة لتحديد الأنماط الجينية في الحمض النووي للشعاب المرجانية المختلفة التي جعلت بعضها أكثر مقاومة للمرض من غيرها. لقد جمعوا عينات مرجانية حية من 100 سلالة مختلفة من المرجان الأيائل وعرّضوها لملاط مرجاني مصاب بمرض الشريط الأبيض. ومن خلال مقارنة أداء الشعاب المرجانية وأنماطها الجينية، تمكن الباحثون من تحديد عشر مناطق في جينومات المرجان مرتبطة بالقدرة على مقاومة المرض.

وفي حين تبين أن 15 سلالة مرجانية شديدة المقاومة، فإن 31 سلالة كانت تتمتع بمقاومة متوسطة أو أقل من المتوسط، و15 منها معرضة بشدة للإصابة بالمرض. توفر النتائج لمجموعات الحفاظ على المرجان أداة لفحص الشعاب المرجانية لمعرفة مدى تعرضها الوراثي لمرض الشريط الأبيض، مما يضمن استخدام السلالات المقاومة للأمراض فقط في جهود ترميم المرجان.

ومع ذلك، فإن البحث لا يتناول الجوانب السلبية المحتملة للطفرات الجينية. بعض الطفرات التي تجعل المرجان مقاومًا لنوع واحد من العدوى قد تجعله أيضًا أكثر حساسية لتهديدات أخرى، مثل الماء الساخن أو انخفاض الخصوبة. سوف تدرس الدراسات المستقبلية الروابط الوراثية بين مقاومة الأمراض وتحمل درجات الحرارة.

في تعليق مصاحب للدراسة، اقترح عالما المرجان لورا مايدلارز وإرين مولر أن البحث يوفر الأمل لبرامج ترميم المرجان لاختيار شعاب مرجانية أكثر مرونة يمكنها تحمل الأخطار التي تواجه الشعاب المرجانية حاليًا بشكل أفضل. ومع تزايد التهديدات التي تتعرض لها هذه الشعاب المرجانية، يجب أن تتكيف الجهود المبذولة للحفاظ عليها وفقًا لذلك.

مصادر:
– المقال الأصلي: https://therevelator.org/coral-regeneration/
- الفقرة الثانية:
– التعاريف: [السلائل المرجانية](https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/coral-reef/)
– الفقرة الرابعة :
– التعاريف: [الأنثروبوسين](https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/anthropocene/)

By غابرييل بوتا

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