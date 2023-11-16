تقنية ثورية مستوحاة من أبو بريص تعيد تعريف التعامل مع الكائنات

حقق العلماء في كوريا الجنوبية تقدمًا كبيرًا في مجال المحاكاة الحيوية من خلال حلهم المبتكر للإطلاق الآمن والخالي من الأضرار للأشياء الحساسة. مستوحاة من وسادات قدم أبو بريص، قام الباحثون من جامعة كيونجبوك الوطنية وجامعة دونج-إيه بتطوير قابض سيليكون ناعم مدمج بهياكل على شكل فطر. تسمح هذه التقنية الرائدة بتحسين التحكم والدقة في التعامل مع المواد الهشة دون التسبب في أي ضرر.

في الماضي، نجح العلماء في إنشاء مادة لاصقة جافة باستخدام هياكل صغيرة على شكل فطر لتقليد شعيرات أبو بريص، وهي نتوءات مجهرية تشبه الشعر توجد على وسادات قدم أبو بريص. على الرغم من أن هذا اللاصق كان فعالًا في التقاط العناصر الحساسة، فقد ثبت أن العثور على طريقة لتحريرها دون التسبب في ضرر يمثل تحديًا. ومع ذلك، مع دمج هذه الهياكل الشبيهة بالفطر في قابض سيليكون ناعم، تمكن العلماء من التغلب على هذه العقبة.

تم ربط المقبض المتقدم بنهاية ذراع آلية، وكان قادرًا على الالتصاق بقوة بقرص زجاجي رقيق على سطح مائل، مما يضمن قبضة آمنة دون أي كسر. عندما يحين وقت تحرير القرص، استخدم المقبض مزيجًا فريدًا من حركات الرفع والالتواء. أدت هذه التقنية البارعة إلى انخفاض ملحوظ بمقدار 10 أضعاف في القوة المطلوبة للانفصال، مما يمنع بشكل فعال أي ضرر للكائن.

إن الآثار المترتبة على هذه التكنولوجيا الرائدة بعيدة المدى. ومن المتوقع أن تُظهر الصناعات التي تعتمد على التعامل الدقيق مع المواد الهشة، مثل الروبوتات والتصنيع ومختلف المجالات الأخرى، اهتمامًا كبيرًا بهذا الابتكار. إن القدرة على الإمساك بالأشياء الحساسة وإطلاقها بشكل آمن دون التسبب في ضرر تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في التعامل مع الأشياء، مما يفتح الأبواب لمزيد من التقدم في تقنيات المواد اللاصقة.

من خلال استلهام الطبيعة، وتحديدًا قوى فان دير فال التي تسمح لأقدام أبو بريص بالارتباط مؤقتًا بالأسطح، يواصل العلماء دفع حدود المحاكاة الحيوية. إن العمل الرائد الذي أنجزه الباحثون الكوريون الجنوبيون لا يعرض إمكانات هذا المجال فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا للاستكشاف المستقبلي في تقنيات المواد اللاصقة وتطوير طرق معالجة أكثر كفاءة ولطيفة للأشياء الحساسة.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي الشعيرات؟

ج: الشعيرات عبارة عن ملايين من النتوءات المجهرية الشبيهة بالشعر الموجودة على وسادات قدم أبو بريص والتي تسمح لها بالالتصاق بالأسطح.

س: كيف ابتكر العلماء القابض؟

ج: قام العلماء بدمج هياكل على شكل فطر في قابض سيليكون ناعم مثبت على ذراع آلية.

س: كيف أطلق القابض القرص الزجاجي الدقيق؟

ج: تم رفع المقبض لأعلى ولفه في نفس الوقت، مما أدى إلى تقليل القوة المطلوبة للانفصال بمقدار 10 أضعاف.

س: لماذا تعتبر هذه التكنولوجيا مهمة؟

ج: تتيح هذه التقنية تحرير الأجسام الحساسة دون أي ضرر، وهو ما له آثار على صناعات مثل الروبوتات والتصنيع التي تتطلب معالجة دقيقة للمواد الهشة.

مصادر:

– مركز علوم وتكنولوجيا المواد المتقدمة (STAM).