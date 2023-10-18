يوفر الأطلس الكوني الجديد تفاصيل دقيقة لما يقرب من 400,000 مجرة

تم إنشاء أطلس كوني رقمي يُعرف باسم أطلس مجرات سيينا (SGA) باستخدام بيانات من ثلاث مسوحات فلكية أجريت بين عامي 2014 و2017. ويحتوي هذا الأطلس على معلومات دقيقة عن ما يقرب من 400,000 مجرة ​​​​في محيط درب التبانة. بالإضافة إلى كونه مصدرًا قيمًا لعلماء الفلك، يتميز الأطلس أيضًا بصور جميلة يمكن للعامة الوصول إليها عبر الإنترنت.

يعد SGA أداة لا تقدر بثمن بالنسبة لعلماء الفلك، لأنه يسمح لهم بتحديد الأنماط وتصنيف الاكتشافات الجديدة، مثل النجوم العابرة التي تتوهج وتختفي. علاوة على ذلك، فهو يساعد علماء الفلك على تحديد الأجسام التي تستحق المزيد من البحث. ويجب تحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر لمواكبة الاكتشافات والتطورات الجديدة في تكنولوجيا التلسكوب.

يوفر SGA دقة قصوى ويحتوي على ثروة من المعلومات حول تكوين المجرات وتطورها، وتوزيع المادة المظلمة، وانتشار موجات الجاذبية عبر الفضاء. وفقًا لجون موستاكاس، قائد مشروع SGA وأستاذ الفيزياء في كلية سيينا، فإن المجرات الكبيرة القريبة لها أهمية خاصة للدراسة لأنها تقدم رؤى تفصيلية للعمليات المجرية.

لقد كان رسم خرائط السماء ليلاً ممارسة يعود تاريخها إلى قرون مضت، حيث تم إنشاء أطالس كونية بارزة مثل كتالوج السدم والنجوم والكتالوج العام الجديد للسدم وعناقيد النجوم. على عكس هذه الأطالس التاريخية، يعتمد SGA على أحدث الصور الرقمية التي تم التقاطها بواسطة التكنولوجيا المتقدمة. تم إنشاء الأطلس باستخدام معلومات من التلسكوبات والأقمار الصناعية المختلفة، بما في ذلك كاميرا الطاقة المظلمة (DECam) والقمر الصناعي واسع النطاق للأشعة تحت الحمراء (WISE) التابع لناسا.

إحدى الميزات البارزة في SGA هي دقتها، وذلك بفضل الأدوات الحساسة للغاية المستخدمة في جمع البيانات. وهو أول أطلس كوني يعرض ملامح الضوء للمجرات، ويصف كيفية تغير السطوع من المركز إلى الحافة. يزيل SGA المشكلات السابقة المتعلقة بالمواضع والأحجام والأشكال والإدخالات غير المجرية غير الصحيحة في المجموعات الأخرى.

يمكن لعلماء الفلك استخدام بيانات SGA لأغراض مختلفة، بما في ذلك دراسة كيفية تشكل النجوم في المجرات ذات الأشكال المختلفة ودراسة تأثير المادة المظلمة على مواقع المجرات والتجمعات المجرية. ويمكن أن يساعد أيضًا في تحديد مصادر إشارات موجات الجاذبية المكتشفة على الأرض.

إن إصدار هذه البيانات ليس مفيدًا للبحث العلمي فحسب، بل يسمح أيضًا للجمهور بمشاهدة المجرات القريبة وتحديدها. سيكون SGA مفيدًا بشكل خاص لعلماء الفلك الهواة الذين يسعون إلى معرفة المزيد عن الأهداف السماوية التي يلاحظونها.

مصادر:

- العلمي الأميركي: https://www.scientificamerican.com/article/new-cosmic-atlas-holds-details-of-nearly-400-000-galaxies/

- مجلة التلسكوبات الفلكية والأدوات والأنظمة: https://www.spiedigitallibrary.org/journals/Journal-of-Astronomical-Telescopes-Instruments-and-Systems/volume-5/issue-02/024007/Siena-Galaxy-Atlas–a-large-public-galaxy-catalog-containing/10.1117/1.JATIS.5.2.024007.full