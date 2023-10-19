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أطلس جديد للمجرات يقدم رؤية تفصيلية لجيراننا الكونيين

Byروبرت أندرو

أكتوبر 19، 2023
أطلس جديد للمجرات يقدم رؤية تفصيلية لجيراننا الكونيين

يسمح الأطلس الذي تم إصداره مؤخرًا للمستخدمين باستكشاف السماء ليلاً بتفاصيل غير مسبوقة، مما يوفر ثروة من المعلومات حول ما يقرب من 400,000 مجرة ​​كبيرة. يقدم أطلس سيينا للمجرة (SGA) صورًا ضوئية وأشعة تحت الحمراء متعددة الموجات، بالإضافة إلى ملفات تعريف الضوء، مما يجعله أول أطلس مجري يتضمن مثل هذه البيانات. يغطي الأطلس 20,000 درجة مربعة ويغطي ما يقرب من نصف سماء الليل.

غالبًا ما كانت المجموعات السابقة للبيانات المجرية تعاني من أخطاء في مواقع المجرات وأحجامها وأشكالها، بالإضافة إلى تضمين كائنات غير مجرية. ومع ذلك، فإن SGA يعالج هذه المشكلات، ويقدم مواقع وأحجام وقياسات سطوع دقيقة لعينة كبيرة من المجرات. لم يكن هذا المستوى من الدقة متاحًا بشكل موثوق من قبل لمثل هذه المجموعة الواسعة من المجرات.

مجموعة بيانات SGA هي نتيجة ثلاث عمليات مسح تم إجراؤها بين عامي 2014 و2017 كجزء من المسوحات القديمة لأداة تحليل الطاقة المظلمة (DESI). تم استخدام التلسكوبات من NOIRLab التابع لمؤسسة العلوم الوطنية، إلى جانب مرصد ستيوارد بجامعة أريزونا والبيانات من القمر الصناعي WISE التابع لناسا، لجمع المعلومات الضرورية.

لا يوفر SGA بيانات قيمة لعلماء الفلك فحسب، بل يسمح أيضًا للجمهور بمشاهدة المجرات القريبة وتحديدها. يعد الأطلس أداة مهمة لدراسة الأنماط عبر مجموعات الكائنات، وتحليل الظواهر العابرة، وفهم فيزياء المجرة، وتوسيع المعرفة حول العلاقة بين المجرات والمادة المظلمة. بالإضافة إلى ذلك، قد يساهم SGA في فهم أفضل لتوزيع المجرات وارتباطها بالمادة المظلمة المنتشرة التي تهيمن على الكون.

من المتوقع أن يكون لإصدار مجموعة البيانات الشاملة لـ SGA تأثير كبير على كل من الأبحاث الفلكية وتفاعل الجمهور مع الكون. الآن، يمكن لأي شخص مهتم باستكشاف أسرار السماء ليلاً الوصول إلى هذا المورد القيم.

مصادر:
- أرجون داي، عالم فلك من NOIRLab التابع لمؤسسة العلوم الوطنية
- أستاذ الفيزياء في كلية سيينا ورئيس مشروع SGA جون موستاكاس
– مدير برنامج NSF لـ NOIRLab، كريس ديفيس

By روبرت أندرو

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