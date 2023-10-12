مهمة غايا ترسم خرائط لأكثر من 150,000 ألف مدار كويكب

أصدرت مهمة Gaia التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والتي تم إطلاقها في عام 2013 بهدف رسم خريطة لمجرتنا وما وراءها، مؤخرًا مجموعتها الثالثة من البيانات المعروفة باسم Gaia Data Release 3 (DR3). يحتوي هذا الإصدار الأخير على بيانات عن أكثر من 1.8 مليار نجم، وقد ساعد في سد الفجوات في معرفتنا بالمناطق النجمية المكتظة بكثافة والتي لم يتم استكشافها من قبل.

إحدى النتائج المهمة التي توصلت إليها DR3 الخاصة بـ Gaia هي رسم خريطة لأكبر مجموعة كروية مرئية من الأرض، أوميغا سنتوري. من خلال تمكين وضع خاص، تمكنت Gaia من التقاط مساحة أوسع من السماء واكتشفت أكثر من نصف مليون نجم جديد داخل هذه المجموعة. سيسمح هذا التعيين الجديد بإجراء مزيد من الدراسة لبنية العنقود وتوزيع النجوم داخله. تقوم Gaia حاليًا بالتحقيق في ثماني مناطق أخرى بطريقة مماثلة، والتي سيتم تضمينها في إصدار البيانات التالي، DR4.

بالإضافة إلى دراسة النجوم، ركز DR3 الخاص بـ Gaia أيضًا على دراسة الكويكبات. تمت دراسة أكثر من 150,000 كويكب في هذا الإصدار، مع تحديد مواقعها على مدى فترة زمنية أطول مقارنة بإصدارات البيانات السابقة. تسمح هذه الدقة المتزايدة بفهم أكثر دقة لمداراتها. تعتبر هذه المعلومات حيوية في التنبؤ بتأثيرات الكويكبات المحتملة ولإجراء مزيد من الأبحاث حول أصول وديناميكيات هذه الأجرام السماوية.

علاوة على ذلك، تعرض ورقة بحثية أخرى مقدمة في DR3 الخاصة بـ Gaia رسم خرائط قرص درب التبانة من خلال تحليل البصمات الباهتة للغاز والغبار بين النجوم. من خلال تجميع ودراسة ستة ملايين طيف، تمكن فريق غايا من تحديد الإشارات الضعيفة التي توفر نظرة ثاقبة للعمليات الفيزيائية والكيميائية المعقدة التي تحدث داخل مجرتنا.

مع توقع إطلاق DR4 الخاص بـ Gaia بحلول نهاية عام 2025، ينتظر علماء الفلك والعلماء بفارغ الصبر المزيد من التفاصيل الدقيقة حول الألوان النجمية ومواقعها وحركاتها، بالإضافة إلى تحديد وتوصيف الكوازارات والمجرات والكواكب الخارجية المحتملة. تستمر مهمة جايا المستمرة في الكشف عن رؤى جديدة للكون وتوسيع فهمنا للكون.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)