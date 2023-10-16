محفزات ذرة جيمينال: إحداث ثورة في تصنيع الأدوية والكيماويات الدقيقة

واجهت صناعة الأدوية والصناعات الكيماوية الدقيقة منذ فترة طويلة تحديات بيئية مثل ارتفاع انبعاثات الكربون وتلوث الهواء وتلوث مياه الصرف الصحي. ومع ذلك، فإن التطور المذهل الذي حققته جامعة سنغافورة الوطنية (NUS) يقدم حلاً واعداً. تتمتع محفزات الذرة الجوهرية غير المتجانسة (GACs) بالقدرة على تقليل التأثير البيئي لهذه الصناعات مع تحسين الكفاءة وجاذبية الشركات المهتمة بالبيئة.

إن GACs، الخارجة من مختبرات NUS، عبارة عن محفزات تحويلية تقدم مستويات غير مسبوقة من الدقة على المستوى الذري للتفاعلات الكيميائية. تم نشر البحث في مجلة Nature العلمية المرموقة، وتضمن البحث وراء GACs تعاونًا وثيقًا بين باحثي جامعة سنغافورة الوطنية والشركاء الدوليين. يسلط هذا التعاون الضوء على الأهمية العالمية لهذا الإنجاز التحفيزي.

وطرحت المحفزات التقليدية المستخدمة في هذه الصناعات تحديات مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتلوث المعادن، وعمليات الاسترداد وإعادة الاستخدام المعقدة. تعالج GACs هذه التحديات بشكل مباشر. يسمح تصميمها الهيكلي الفريد، الذي يضم أيوني نحاس في موقع استراتيجي، بتعزيز الكفاءة في التفاعلات الكيميائية ويقلل من كمية طاقة التنشيط المطلوبة لكل عملية.

يعمل نيتريد الكربون البوليمري (PCN) كهيكل داعم حاسم لـ GACs، مما يزيد من تضخيم قدراتها. GACs هي كيانات ديناميكية، تعمل على ثني العضلات الجزيئية أثناء التفاعلات الكيميائية لجسر المواد المتفاعلة وتسهيل تكوين الروابط الكيميائية. تمكن هذه الجودة الديناميكية GACs من الانخراط في تفاعلات الاقتران المتقاطع بكفاءة استثنائية، مما يتطلب طاقة أقل ويعزز إنشاء مركبات كيميائية قيمة.

تتفوق مركبات GAC على نظيراتها التقليدية في التفاعلات الكيميائية في العالم الحقيقي. على سبيل المثال، أظهرت GACs القدرة على زيادة إنتاجية دوتاستيريد، وهو دواء يستخدم لعلاج أمراض البروستاتا، من 53% إلى 62%. تُظهِر GACs أيضًا الاستقرار وقابلية إعادة الاستخدام، وتتحمل دورات متتالية من التفاعلات دون فقدان ملحوظ لأيونات النحاس. هذا الاستقرار وقابلية إعادة الاستخدام يقلل بشكل كبير من النفايات والتلوث البيئي.

يوفر اعتماد GACs فوائد بيئية كبيرة، بما في ذلك انخفاض كبير في البصمة الكربونية. يمكن لمصنعي الأدوية أن يقللوا من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال اعتماد GACs، بما يتماشى مع الأهداف البيئية العالمية ويقلل بشكل كبير من التأثير البيئي الإجمالي لهذه الصناعات.

تمهد GACs الطريق لمستقبل أكثر استدامة في التصنيع الكيميائي. يتصور الباحثون إنشاء مكتبة متنوعة من GACs مصممة خصيصًا لتطبيقات محددة، وإحداث ثورة في إنتاج المواد الكيميائية من خلال بدائل أكثر خضرة وأكثر كفاءة للطرق التقليدية. ولا تسمح هذه الرؤية للصناعات بالوفاء بالتزاماتها البيئية فحسب، بل تمكنها أيضًا من الازدهار في سوق تقدر الاستدامة بشكل متزايد.

في الختام، تمثل محفزات الذرة التوأمية غير المتجانسة حقبة جديدة في التصنيع الدوائي والكيميائي الدقيق. بفضل قدرتها على التخفيف من المخاطر البيئية، وتبسيط عمليات الإنتاج، وتعزيز كفاءة التفاعل، تعمل GACs على ربط الإشراف البيئي وممارسات الإنتاج المستدام. إنها توفر طريقًا نحو مستقبل يتميز بممارسات مستدامة وصديقة للبيئة، وتحويل الصناعات الدوائية والكيميائية الدقيقة إلى الأفضل.

مصادر:

- مرجع المجلة:

شياو هاي، يانغ تشنغ، تشي يو، نا قوه، شيبو شي، شياوكسو تشاو، شارون ميتشل، شياوهوا لوه، فيكتور تولوس، مو وانغ، شياويو شنغ، لونغبين رن، شيانغ دونغ لونغ، جينغ لي، بينغ هي، هويهوي لين، ييجي كوي ، شينان بينغ، جيوي شي، جي وو، تشون تشانغ، روكيانغ زو، غونزالو غيلين غوسالبيز، خافيير بيريز راميريز، مينغ جو كوه، يي تشو، جون لي، جيونغ لو. تحفيز ذرة الجوزاء للاقتران المتقاطع. الطبيعة، 2023؛ دوى: 10.1038/s41586-023-06529-z