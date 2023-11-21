حفريات جديدة في البرازيل تسلط الضوء على السيليصوريات الغامضة

أضاف الاكتشاف الأخير للحفريات في ريو غراندي دو سول، أقصى جنوب البرازيل، طبقة جديدة من التعقيد لدراسة السيليسوريدات، وهي مجموعة من الديناصورات التي عاشت خلال العصر الترياسي. وقد أثارت هذه الحفريات فضول الباحثين، لأنها توفر رؤى قيمة حول التاريخ التطوري للسيلصوريات وعلاقتها بالديناصورات.

يتكون التجمع الأحفوري، الذي تم العثور عليه في عام 2014 في موقع يسمى فالدسانغا في تكوين سانتا ماريا، من عظام من عدة أفراد. على الرغم من أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت جميع العظام تنتمي إلى نفس النوع، إلا أن الأدلة تشير إلى أنها تنتمي إلى نفس النوع. يعد هذا الاكتشاف مهمًا لأنه يضيف إلى المعرفة الحالية بالحيوانات التي سكنت المنطقة خلال العصر الترياسي.

المجموعة، التي تحمل اسم UFSM 11579، هي الاكتشاف الرابع للسيلصوريد في البرازيل والثاني من العصر الكارنياني. توجد هذه الحفريات في مختبر الطبقات وعلم الأحياء القديم بجامعة سانتا ماريا الفيدرالية. الباحثون الذين قاموا بتحليل الحفريات قارنوا خصائصها بأشجار النشوء والتطور الموجودة في السيليسوريدات وخلصوا إلى أنها بالفعل جزء من سلالة السيليسوريدات، على الرغم من أنها لا تمثل نوعًا جديدًا.

كانت السيليصوريات في الغالب رباعية الأرجل وتراوحت أحجامها من متر إلى ثلاثة أمتار. كان لديهم أرجل خلفية طويلة وأرجل أمامية نحيلة. تم العثور على حفريات في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأفريقيا وأوروبا، مما يوفر دليلاً على انتشارها على نطاق واسع خلال العصر الترياسي.

وفي دراسة منفصلة، ​​ركز الباحثون على تشريح أسنان السيليصوريات للحصول على مزيد من الأفكار حول علاقتهم التطورية مع الديناصورات. وكشف تحليلهم أن تركيب الأسنان وزراعتها في الأنواع المدروسة، بما في ذلك UFSM 11579، تشبه تلك الموجودة في الديناصورات والتماسيح. تشير هذه النتيجة إلى أن السيليصوريات قد تمثل مرحلة متوسطة بين الحالة القديمة للأسنان المندمجة والحالة المشتقة حيث يتم تثبيت الأسنان في عظم الفك بواسطة الأربطة.

لا تفرق النتائج المتعلقة بزراعة الأسنان بشكل قاطع بين السيليصوريات وأشكال الديناصورات الأخرى، ولكنها تقدم دليلًا دامغًا على أن السيليصوريات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالديناصورات. لتعزيز فهمنا للتاريخ التطوري لهذه المجموعة، يؤكد الباحثون على أهمية دراسات النشوء والتطور التفصيلية التي تنطوي على تحليل شامل للحفريات في المجموعات.

المصدر: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

أسئلة وأجوبة

ما هي السيليصوريات؟

السيليصوريات هي مجموعة من الديناصورات التي كانت موجودة خلال العصر الترياسي. وهم يعتبرون من أقرباء الديناصورات ولعبوا دورًا حاسمًا في التطور المبكر للديناصورات.

أين تم اكتشاف حفريات السيليسوريد الجديدة؟

تم اكتشاف حفريات السيليسوريد الجديدة في ريو غراندي دو سول، أقصى جنوب البرازيل، في موقع يسمى فالدسانغا في تكوين سانتا ماريا. يشتهر هذا الموقع باكتشافاته الأحفورية الغنية.

ما هو المهم في التجمع الأحفوري الجديد؟

يوفر التجمع الأحفوري الجديد رؤى قيمة حول التاريخ التطوري للسيلصوريات. على الرغم من صعوبة تحديد الأنواع الدقيقة التي تمثلها الحفريات، إلا أن الأدلة تشير إلى أنها تنتمي إلى سلالة السيليصوريات.

كيف تساهم النتائج الجديدة في فهمنا للسيلصوريات؟

كشف تحليل تشريح الأسنان في السيليصوريات عن أوجه تشابه مع الديناصورات والتماسيح. يشير هذا إلى أن السيليصوريات قد تمثل مرحلة وسيطة في تطور زراعة الأسنان. تدعم هذه النتائج فكرة أن السيليصوريات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالديناصورات.

ما هي الخطوة التالية في دراسة السيليصوريدات؟

يؤكد الباحثون على الحاجة إلى دراسات النشوء والتطور التفصيلية التي تتضمن تحليلًا شاملاً للحفريات. ومن خلال فحص المجموعات وفحص جميع الحفريات داخل المجموعة، يمكن للباحثين تحديد الخصائص التي تشير إلى القرابة داخل المجموعة أو مع مجموعات أخرى. يعد هذا البحث الدقيق ضروريًا لتعزيز فهمنا لتطور السيليسوريد.

أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول البحث؟

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول البحث في مقالة بعنوان "الصلات التشريحية والنشوء والتطور لتجمع سيليصوريد جديد من طبقات كارنيان في جنوب البرازيل" المنشورة في مجلة علم الحفريات الفقارية.