فهم مدى تعقيد العقل البشري: رسم خرائط لخلايا الدماغ للعلاجات المستهدفة

حققت دراسة رائدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييغو خطوات كبيرة في فهم تأثير خلايا الدماغ على تطور الإعاقات النفسية والاجتماعية مثل الفصام، والاضطراب ثنائي القطب، ومرض الزهايمر، والاكتئاب الشديد. ومن خلال تحليل أكثر من 1.1 مليون خلية دماغية عبر 42 منطقة دماغية مختلفة لثلاثة أفراد، أنشأت الدراسة خريطة للعقل باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي (AI).

حدد الباحثون 107 أنواع فرعية مختلفة من خلايا الدماغ وارتباطها بالأمراض العصبية والنفسية. ومن خلال استخدام التعلم الآلي، حددت الدراسة أيضًا خطر عبء المرض في 19 سمة واضطرابات نفسية عصبية، مما يوفر فرصة لأساليب أكثر فعالية لمعالجة هذه الحالات النفسية الاجتماعية.

من المهم أن نلاحظ أنه في حين أن كل خلية دماغية بشرية تحتوي على نفس تسلسل الحمض النووي، فإن أنواع الخلايا المختلفة تستخدم جينات مختلفة بكميات مختلفة. ويساهم هذا التنوع في تعقيد العقل البشري. ومن خلال فهم الاختلافات بين هذه الأنواع من الخلايا، يأمل الباحثون في الحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية عمل الدماغ وتطوير طرق جديدة لعلاج الإعاقات النفسية والاجتماعية.

ويوضح البروفيسور بينج رين، كبير مؤلفي الدراسة، أن العقل البشري ليس موحدا بل عبارة عن فسيفساء من أنواع الخلايا المختلفة. سيؤدي رسم هذه الأنواع المتنوعة من الخلايا وفهم تفاعلاتها إلى اكتشاف علاجات جديدة يمكنها استهداف أنواع معينة من الخلايا المرتبطة بأمراض معينة.

وفي حين تعتبر هذه النتائج ذات أهمية طبية، فإن رحلة رسم خريطة للعقل وتطوير علاجات مستهدفة لا تزال في مراحلها الأولى. يتعاون الباحثون في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو مع مؤسسات أخرى لدراسة الخلايا من أدمغة بشرية متعددة، بهدف فهم كيفية تغير الدماغ طوال فترة النمو، وعلى مدى عمر الفرد، ومع تطور المرض.

من المتوقع أن يزداد انتشار الإعاقات النفسية والاجتماعية، خاصة مع شيخوخة السكان في أستراليا. وستكون العلاجات المستهدفة لكل حالة حاسمة في معالجة هذا القلق المتزايد على الصحة العامة. حتى الآن، يوجد أكثر من 500 نوع من العلاج النفسي لمعالجة الحالات المختلفة، وقد أظهرت الأساليب الجديدة لحالات مثل اضطراب ما بعد الصدمة فعالية متزايدة.

إن فهم مدى تعقيد العقل البشري ورسم خرائط لخلايا الدماغ يوفر رؤى قيمة في بيولوجيا الاضطرابات العصبية والنفسية، مما يوفر الأمل في تطوير علاجات أكثر فردية وفعالية. ومع تقدم الأبحاث، فإن الفهم الأعمق للدماغ وأعماله سيمهد الطريق لتحسين العلاج وإعادة التأهيل للمتضررين من الإعاقات النفسية والاجتماعية.

مصادر:

- جامعة كاليفورنيا سان دييغو

– الخزانة الاتحادية، تقرير مشترك بين الأجيال 2023