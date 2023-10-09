اكتشاف أنواع جديدة من أسماك الشعاب المرجانية في الحاجز المرجاني العظيم

اكتشف باحثون من جامعة صن شاين كوست نوعًا غير معروف سابقًا من أسماك الشعاب المرجانية في المياه الجنوبية للحاجز المرجاني العظيم. تم العثور على السمكة التي أطلق عليها اسم Lady Elliot Shrimp Goby، كجزء من مشروع رسم خرائط للتنوع البيولوجي المتغير في جزيرة Lady Elliot وما حولها. كما عثر العلماء أيضًا على العديد من الكائنات البحرية الأخرى غير المحددة خلال عمليات المسح تحت الماء، بما في ذلك القوبيون القزم والأقزام وأسماك دامسل، والتي يحاولون الآن تأكيدها كأنواع جديدة.

تم وصفها بأنها صغيرة وبيضاء مع بقع بنية، وأشرطة صفراء برتقالية، وزعنفة ظهرية كبيرة تشبه الشراع، وقد تم العثور على ليدي إليوت شريمب جوبي في جحر رملي تتقاسمه مع زوج من الجمبري. ويعد هذا الاكتشاف ذا أهمية خاصة لأنه من النادر العثور على أنواع أسماك جديدة تمامًا على مرأى من الجميع على الشعاب المرجانية.

يعتقد الباحثون أن Lady Elliot Shrimp Goby من المحتمل أن تكون موجودة في جميع أنحاء الشعاب المرجانية في Capricorn-Bunker ومن المحتمل أن تكون منتشرة في جميع أنحاء الحاجز المرجاني العظيم بأكمله. يثير هذا الاكتشاف تساؤلات حول عدد الأنواع الجديدة التي تنتظر اكتشافها ويؤكد على أهمية أبحاث التنوع البيولوجي المستمرة.

وقد لعب مشروع Leaf to Reef، الذي يهدف إلى حماية الموائل الحيوية في الحاجز المرجاني العظيم، دورًا أساسيًا في الكشف عن هذه الأنواع الجديدة. تؤكد عالمة الأحياء البحرية، الأستاذة المشاركة كاثي تاونسند، التي تقود المشروع، على أهمية أبحاث الأنواع الجديدة في تحديد النظم البيئية التي تحتاج إلى الحماية.

وسيخضع فريق البحث لعملية معقدة وطويلة لتأكيد هذه الاكتشافات الجديدة كأنواع جديدة، بما في ذلك المقارنات الجينية والتشاور مع خبراء عالميين. تلعب جزيرة ليدي إليوت دورًا حيويًا كملجأ للحياة البرية ومأوى للأنواع الاستوائية التي تتحرك جنوبًا هربًا من ارتفاع درجة حرارة المحيطات.

مصادر:

– مجلة مؤسسة علوم المحيطات

– الدكتور كريس دادجون، عالم الأحياء البحرية والمؤلف المشارك للدراسة

– الدكتور مارك إردمان، خبير تصنيف الأسماك ونائب رئيس البرامج البحرية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة لمنظمة الحفظ الدولية

- أستاذ مشارك كاثي تاونسند، عالم الأحياء البحرية بجامعة UniSC

– الدكتور جيري ألين، عالم حيوانات الأسماك والمؤلف الرئيسي للدراسة

- آنا مارسدن، المدير الإداري لمؤسسة الحاجز المرجاني العظيم