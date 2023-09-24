عينات الكويكب التابعة لناسا تعود إلى الأرض بعد رحلة دامت سبع سنوات

نجحت المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس التابعة لناسا في جلب عينات من الكويكبات من الفضاء السحيق، مما يمثل علامة فارقة في استكشاف الفضاء. تم إطلاق كبسولة العينة الصغيرة من المركبة الفضائية أثناء تحليقها حول الأرض ونزلت بالمظلة في مساحة نائية من الأراضي العسكرية في ولاية يوتا. وتشير التقديرات إلى أن الكبسولة تحتوي على كوب على الأقل من ركام الكويكب الغني بالكربون المعروف باسم بينو. واليابان هي الدولة الأخرى الوحيدة التي نجحت في إعادة عينات من الكويكبات.

وتمثل هذه العينات أكبر كمية من خارج القمر، ويعتقد أنها تحتوي على وحدات بناء محفوظة من النظام الشمسي المبكر، مما يوفر رؤى قيمة حول تكوين الأرض والحياة. وصلت المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس، التي انطلقت في مهمة بقيمة مليار دولار في عام 1، إلى بينو في عام 2016 وجمعت العينات باستخدام عصا فراغية طويلة في عام 2018. وخلال رحلتها، سجلت المركبة الفضائية 2020 مليار كيلومتر.

تضمنت جهود الإنعاش التي قامت بها وكالة ناسا في ولاية يوتا طائرات هليكوبتر وغرفة نظيفة مؤقتة في نطاق الاختبار والتدريب في ولاية يوتا التابع لوزارة الدفاع. وسيتم نقل العينات إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن لمزيد من التحليل. سيحدد فتح حاوية العينة الكمية الدقيقة للمادة التي تم جمعها.

ويقدر المهندسون أن العلبة تحتوي على ما يقرب من 250 جرامًا من مادة بينو، مع هامش خطأ يبلغ 100 جرام. وهذا يتجاوز الحد الأدنى من متطلبات المهمة. وسيتم الحصول على قياسات دقيقة في الأسابيع المقبلة. وتخطط ناسا لعرض العينات على الجمهور في أكتوبر.

ويبلغ عرض بينو، الذي يدور حاليا حول الشمس على مسافة 81 مليون كيلومتر من الأرض، حوالي نصف كيلومتر ويعتقد أنه جزء من كويكب أكبر. ستوفر هذه العينات بيانات مهمة لجهود تحويل مسار الكويكبات في المستقبل، حيث من المتوقع أن يقترب بينو من الأرض في عام 2182.

تمثل هذه المهمة الناجحة العينة الثالثة لناسا التي تعود من مهمة روبوتية في الفضاء السحيق وتمهد الطريق لمساعي الاستكشاف المستقبلية، بما في ذلك مهمة إعادة عينات من المريخ بواسطة المركبة الجوالة بيرسيفيرانس.

مصادر:

– [عنوان المقال المصدر: هبطت عينات الكويكبات الأولى لناسا على الأرض] (المصدر)

– [الصورة المصدر: هبوط أول عينات من الكويكبات التابعة لناسا على الأرض] (المصدر)