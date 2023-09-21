هل تقديرات الجليد المائي على القمر مرتفعة جدًا؟

تشير دراسة حديثة بقيادة الدكتور رالوكا روفو من معهد أبحاث الجنوب الغربي إلى أن المناطق المظللة بشكل دائم للقمر (PSRs)، وهي من أبرد المناطق في النظام الشمسي، قد لا تكون قديمة كما كان يعتقد سابقًا. تقع هذه الـ PSRs عند قطبي القمر، وهي مناطق لا يصل فيها ضوء الشمس أبدًا إلى قاع الفوهات العميقة، مما يؤدي إلى احتجاز المواد الكيميائية المتطايرة، بما في ذلك الجليد المائي.

تشير حسابات الفريق إلى أن معظم الـ PSRs الخاصة بالقمر لا يزيد عمرها عن 3.4 مليار سنة تقريبًا، وقد تحتوي على رواسب صغيرة نسبيًا من الجليد المائي. هذه النتيجة لها آثار كبيرة على فهمنا للموارد المائية على القمر، والتي تعتبر حاسمة لاستكشاف القمر المستدام والبعثات الفضائية المستقبلية.

كان وجود الجليد المائي على القمر محل اهتمام العلماء منذ فترة طويلة. إن إمكاناتها كمورد لرواد الفضاء يمكن أن تمكن من إنتاج الوقود الدافع للصواريخ والحفاظ على أنظمة دعم الحياة. ومع ذلك، فإن عمر PSRs، حيث يُعتقد أن الجليد المائي محصور، كان يُقدَّر سابقًا بأنه أقدم بكثير.

إذا كانت PSRs أصغر سنًا بالفعل مما كان يُعتقد سابقًا، فهذا يعني أن التقديرات الحالية للجليد المائي على القمر قد تكون مبالغة في تقديرها. وهذا يثير تساؤلات حول جدوى استخدام هذه الموارد في المهام القمرية المستقبلية. ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث والاستكشاف لتحديد المدى الحقيقي ومدى توفر الجليد المائي على القمر.

تسلط الدراسة التي أجرتها الدكتورة رالوكا روفو وفريقها الضوء على الحاجة إلى مواصلة البحث العلمي في PSRs القمرية. يعد فهم عمر هذه المناطق وتكوينها أمرًا ضروريًا للتخطيط للمهام المستقبلية واستخدام الموارد القمرية بشكل فعال.

مصادر:

- ناسا

– معهد أبحاث الجنوب الغربي