تم تحديد مسار جديد كسبب محتمل لفقدان السمع المرتبط بالعمر

حدد الباحثون في جامعة بازل مسار الإشارات، المعروف باسم مسار إشارات mTORC2، والذي قد يلعب دورًا حاسمًا في فقدان السمع المرتبط بالعمر. عندما تم تعطيل هذا المسار في الفئران، عانوا من فقدان السمع التدريجي، وبحلول اثني عشر أسبوعًا، أصبحوا صمًا تمامًا. تشير الدراسة إلى أنه مع انخفاض إنتاج البروتينات الأساسية في مسار الإشارات هذا مع تقدم العمر، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض في المشابك العصبية ووظائف الخلايا الحسية السمعية، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان السمع.

يمكن أن يكون لاكتشاف هذا المسار آثار كبيرة على التدخلات العلاجية المستقبلية. في الوقت الحالي، تعد المعينات السمعية وزراعة القوقعة الصناعية هي خيارات العلاج الوحيدة للأفراد الذين يعانون من فقدان السمع. ومع ذلك، إذا تم التحقق من صحة العلاقة بين مسار إشارات mTORC2 وفقدان المشابك العصبية، فقد يوفر ذلك أساسًا لتطوير علاجات جديدة. يمكن الوصول إلى الأذن الداخلية والوسطى، حيث توجد الخلايا الحسية السمعية، للأدوية الموصوفة محليًا أو العلاجات الجينية. وهذا يفتح إمكانيات للعلاجات المستهدفة التي يمكن أن تستعيد أو تحسن وظيفة الخلايا الحسية السمعية.

لم تتم دراسة مسار إشارات mTORC2، الذي يتحكم في نمو الخلايا والهيكل الخلوي، سابقًا فيما يتعلق بخلايا الشعر في الأذن الداخلية. ووجد الباحثون أنه عندما قاموا بإزالة الجين المركزي لهذا المسار في الخلايا الشعرية لدى الفئران، فقدت الحيوانات سمعها تدريجياً. وكشف المزيد من الفحص أن الخلايا الشعرية فقدت أجهزة استشعارها، مما أدى إلى تقصير "الشعيرات الصغيرة" التي تعتبر حيوية لنقل الصوت. بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المشابك العصبية التي تنقل الإشارات إلى العصب السمعي.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول الآليات الكامنة وراء فقدان السمع المرتبط بالعمر. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد النتائج واستكشاف التدخلات العلاجية المحتملة بناءً على هذه المعرفة. وبشكل عام، فإن فهم دور مسار إشارات mTORC2 في فقدان السمع يمكن أن يؤدي إلى تحسين العلاجات للأفراد الذين يعانون من فقدان السمع المرتبط بالعمر.

المصدر

- "ينظم mTORC2 بنية ووظيفة الخلايا الشعرية السمعية" بقلم موريزيو كورتادا، وسوليداد ليفانو، ومايكل إن هول، ودانيال بودمر. آي ساينس، 18 أغسطس 2023.