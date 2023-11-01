دراسة جديدة تكشف تفاصيل مذهلة حول انقراض الديناصورات

قدمت دراسة رائدة رؤى جديدة حول الحدث الكارثي الذي أدى إلى انقراض الديناصورات وثلاثة أرباع الحياة على الأرض قبل 66 مليون سنة. أشارت النظريات السابقة إلى شتاء عالمي كارثي ناجم عن إطلاق الكبريت والسخام من حرائق الغابات باعتباره العامل الرئيسي وراء الانقراض الجماعي. ومع ذلك، فإن النتائج الأخيرة تتحدى هذه الافتراضات وتقدم تفسيرا بديلا مقنعا.

ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة Nature Geoscience، فإن تأثير كويكب تشيكسولوب في ما يعرف الآن بولاية يوكاتان بالمكسيك، لم يطلق الكبريت والسخام فحسب، بل دفع أيضا ملايين الأطنان من الغبار الناعم إلى الغلاف الجوي. ظل هذا الغبار، المشتق من صخور السيليكات المسحوقة، معلقًا في الهواء لمدة 15 عامًا مذهلة، مما أدى إلى إظلام السماء بشكل ملحوظ لمدة عامين تقريبًا خلال تلك الفترة.

أدى الظلام الطويل الناجم عن غبار السيليكات الناعم إلى تعطيل العملية الحاسمة لعملية التمثيل الضوئي، مما أدى إلى زوال النباتات وبالتالي الكائنات العاشبة التي اعتمدت عليها في قوتها. مع هلاك أكلة النباتات، سرعان ما حذت الحيوانات آكلة اللحوم التي تفترسها حذوها، مما أدى إلى سلسلة من ردود الفعل المدمرة لأحداث الانقراض.

والكشف المذهل الذي توصلت إليه الدراسة هو أن غبار السيليكات الناعم، مع الكبريت والسخام، تسبب في انخفاض حاد في درجات الحرارة العالمية بما يصل إلى 15 درجة مئوية. وكان من شأن هذا الانخفاض في درجة الحرارة أن يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها الكائنات الحية الباقية، مما يؤدي في النهاية إلى زوال جزء كبير من الحياة على الأرض.

ومن النتائج الأخرى المثيرة للاهتمام التي توصلت إليها الدراسة أن الديناصورات التي تطورت إلى طيور وتماسيح وثدييات صغيرة في العصر الحديث كانت لديها احتمالية أكبر للبقاء على قيد الحياة. وقد سمح لها حجمها الأصغر نسبيًا وانخفاض متطلباتها الغذائية بالتكيف والتحمل بينما تتعافى الحياة النباتية ببطء من آثار التأثير.

يسلط هذا البحث الرائد الضوء على التفاعل المعقد بين العوامل التي ساهمت في الأحداث الدرامية التي وقعت في الماضي. ومن خلال فهم الآليات الكامنة وراء مثل هذه الانقراضات، يكتسب العلماء رؤى قيمة يمكن أن تلقي الضوء على هشاشة ومرونة الحياة على كوكبنا.

الأسئلةالشائعة

ما الذي تسبب في انقراض الديناصورات؟

إن انقراض الديناصورات والعديد من أشكال الحياة الأخرى منذ 66 مليون سنة كان سببه في المقام الأول تأثير كويكب تشيككسولوب. دفع هذا الكويكب العملاق كميات هائلة من غبار السيليكات الناعم إلى الغلاف الجوي، مما أدى إلى تفاعل متسلسل لأحداث الانقراض.

ما هي مدة بقاء غبار السيليكات الناعم في الغلاف الجوي؟

ظل غبار السيليكات الناعم معلقًا في الغلاف الجوي لمدة 15 عامًا، مما أدى إلى إظلام السماء بشكل ملحوظ لمدة عامين تقريبًا. أدى هذا الظلام الطويل إلى تعطيل عملية التمثيل الضوئي وأدى إلى انهيار الشبكة الغذائية.

لماذا نجت بعض الحيوانات من حدث الانقراض؟

كانت للحيوانات التي تطورت إلى طيور وتماسيح وثدييات صغيرة في العصر الحديث فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة بسبب حجمها الأصغر ومتطلباتها الغذائية الأقل. وكانت هذه الكائنات قادرة على التكيف والتحمل بينما كانت الحياة النباتية تتعافى ببطء.