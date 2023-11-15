علماء الفيزياء يجرون تجارب رائدة للتحقق من صحة نظرية الجاذبية لأينشتاين

أصبح الفيزيائيون على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) على وشك إجراء تجارب رائدة للتحقق من صحة نظرية ألبرت أينشتاين في الجاذبية. وفي نهج مبتكر، سوف يستخدمون الذرات شديدة البرودة لدراسة مبدأ التكافؤ، وهو مفهوم أساسي في نظرية أينشتاين. يؤكد مبدأ التكافؤ على أن جميع الأجسام تسقط بنفس التسارع عندما تتأثر بالجاذبية فقط.

تضمنت التجارب السابقة على مبدأ التكافؤ استخدام ذرات الروبيديوم الباردة ومواد تمت معايرتها بعناية لقياس تأثيرات الجاذبية في السقوط الحر. ومع ذلك، فقد ابتكر ناصر جعلول وفريقه في جامعة لايبنتز في ألمانيا تجربة جديدة تجمع بين عناصر هذه الاختبارات السابقة من خلال استخدام ذرات فائقة البرودة في الفضاء.

سيتم إجراء هذا البحث الرائد في مختبر الذرات الباردة (CAL) في محطة الفضاء الدولية. تم إطلاق CAL في عام 2018، وهو مصمم خصيصًا لمراقبة التأثيرات الكمومية في الذرات شديدة البرودة في ظل ظروف الجاذبية المنخفضة للغاية. داخل CAL، يتم التلاعب بالذرات باستخدام القوى المغناطيسية والليزر، حيث تصل درجات الحرارة إلى أجزاء من المليار من الدرجة فقط فوق الصفر المطلق.

ومن خلال تبريد ذرات البوتاسيوم والروبيديوم على نفس الشريحة وتحويلها إلى مقياسين تداخل منفصلين، سيتمكن العلماء من قياس التسارع بناءً على أنماط التداخل الناتجة عن موجات المادة. وبما أن محطة الفضاء الدولية في حالة سقوط حر مستمر بسبب الجاذبية، فإن أي اختلافات في قيم التسارع المسجلة بواسطة مقاييس التداخل ستشير إلى انتهاك مبدأ التكافؤ.

هذه التجربة ليس لديها القدرة على التحقق من صحة النسبية العامة فحسب، بل يمكنها أيضًا الكشف عن جسيمات جديدة لم يتم أخذها في الاعتبار في النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات. وفقًا لتيموثي كوفاتشي من جامعة نورث وسترن، فإن دقة مقاييس التداخل المستندة إلى الذرة تزيد كلما طالت فترة سقوط الذرات الحر، مما يجعل محطة الفضاء الدولية منصة مثالية لتحقيق الدقة القصوى.

في حين أنه من المتوقع أن تسفر تجارب CAL عن نتائج أكثر دقة بكثير من الاختبارات المعتمدة على الأقمار الصناعية أو الاختبارات الأرضية، إلا أن جعلول يعترف بالقيود المفروضة على إجراء تجارب عالية الدقة على محطة الفضاء الدولية بسبب الاهتزازات الناجمة عن عوامل مختلفة. ولذلك، فإن الهدف النهائي هو تطوير قمر صناعي مخصص مصمم خصيصًا لاختبارات مبدأ التكافؤ.

الأسئلة الشائعة

س: ما هو مبدأ التكافؤ؟

ج: ينص مبدأ التكافؤ، وهو مبدأ أساسي في نظرية الجاذبية لأينشتاين، على أن جميع الأجسام تسقط بنفس التسارع عندما تتأثر بالجاذبية فقط.

س: كيف يختبر الفيزيائيون مبدأ التكافؤ؟

ج: يستخدم الفيزيائيون مختبر الذرات الباردة في محطة الفضاء الدولية لتبريد الذرات شديدة البرودة وقياس تسارعها باستخدام مقاييس التداخل.

س: ما أهمية التجربة الجديدة؟

ج: تهدف التجربة إلى توفير الاختبارات الأكثر دقة لمبدأ التكافؤ على الإطلاق، ومن المحتمل أن تكشف عن جسيمات جديدة تتجاوز النموذج القياسي.

س: ما هي مميزات إجراء التجارب في الفضاء؟

ج: توفر التجارب الفضائية ظروف جاذبية منخفضة وفترات سقوط حر أطول، مما يسمح بزيادة الدقة في القياسات مقارنة بالتجارب الأرضية.

س: ما هي الخطط المستقبلية لاختبار مبدأ التكافؤ؟

ج: في حين أن محطة الفضاء الدولية مناسبة للتجارب الأولية، يخطط الباحثون لتطوير قمر صناعي مخصص لإجراء اختبارات أكثر دقة في المستقبل.

-المصادر: وكالة ناسا، جامعة لايبنتز هانوفر