أدلة جديدة تدعم اندماج النجوم النيوترونية كمنتجين للعناصر الثقيلة

في اكتشاف رائد، كشف فيزيائيون من اليابان وليتوانيا عن أدلة دامغة على أن التيلوريوم، وهو عنصر أساسي على الأرض، يتم إنتاجه أثناء اندماج النجوم النيوترونية. يعزز هذا الاكتشاف الفرضية القائلة بأن اندماج النجوم النيوترونية هو المسؤول عن غالبية العناصر الثقيلة الموجودة في الامتداد الشاسع للكون.

يتم تفسير إنتاج النوى الثقيلة، تلك التي تكون أثقل من الفضة، في المقام الأول من خلال عملية تفاعل نووي تسمى عملية التقاط النيوترونات السريعة (عملية r). تحدث هذه العملية في البيئات التي توجد بها كثافة عالية من النيوترونات الحرة. في هذه الظروف، يمكن للنوى التقاط النيوترونات بشكل أسرع مما يمكن أن تخضع له في تحلل بيتا، مما يؤدي إلى تكوين نوى غنية بالنيوترونات بأعداد كتلية ذرية محددة، مثل 80 و130 و196.

إن أنماط وفرة العناصر الثقيلة في نظامنا الشمسي، بما في ذلك التيلوريوم، تزيد من ترسيخ فكرة أن عملية r هي أصل هذه العناصر على الأرض. افترضت النظريات السابقة أن عملية r تحدث في المقام الأول في المادة المقذوفة أثناء الاصطدامات الدراماتيكية للنجوم النيوترونية، مما أدى إلى ظاهرة مذهلة تُعرف باسم كيلونوفا.

تم تأكيد وجود الكيلونوفا في عام 2017 عندما تم اكتشاف موجات الجاذبية المنبعثة من اندماج نجم نيوتروني، وتحديدًا GW170817. قدمت الملاحظات اللاحقة لهذا الحدث العابر الذي ينبعث منه إشعاعات تعادل مليار شمس دليلًا إضافيًا على وجود عناصر العملية r. كشفت الملاحظات الأولية لطيف كيلونوفا عن بصمات امتصاص لعناصر السترونتيوم والسيريوم واللانثانيدات، والتي هيمنت عليها لاحقًا ميزات الانبعاث.

لتعميق فهمهم للخصائص الإشعاعية للمرحلة السديمية المرتبطة بالكيلونوفات، أنشأ الباحثون نماذج تحاكي خطوط الانبعاث لمختلف العناصر الثقيلة، بما في ذلك التيلوريوم. تنبأت هذه النماذج بنجاح بخط انبعاث قوي يبلغ 2.1 ميكرومتر، وهو ما يتماشى مع ميزة غير مفسرة موجودة في طيف GW170817. يشير خط الانبعاث هذا بقوة إلى إنتاج ما يقرب من واحد على الألف من الكتلة الشمسية من التيلوريوم خلال حدث الكيلونوفا.

علاوة على ذلك، لعب تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) دورًا محوريًا في تقديم أدلة إضافية على عملية r التي تحدث أثناء اندماج النجوم النيوترونية. عند دراسة انفجار أشعة غاما الساطع بشكل استثنائي GRB230307A، اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي طيف الأشعة تحت الحمراء الذي أظهر أوجه تشابه مع GW170817. أظهر هذا الطيف أيضًا خاصية 2.1 ميكرومتر المرتبطة بالتيلوريوم، مما يوفر دليلًا آخر حول حدوث حدث كيلونوفا.

سمحت حساسية تلسكوب جيمس ويب الفضائي برصد GRB230307A، الذي يقع على بعد مليار سنة ضوئية تقريبًا. يؤكد هذا الإنجاز على القدرات الرائعة للتلسكوب ويغرس التفاؤل في نفوس الباحثين فيما يتعلق بالملاحظات المستقبلية للكيلونوفا. تهدف هذه الملاحظات إلى كشف الأصول المعقدة لجميع العناصر في الجدول الدوري من خلال فحص مجموعة متنوعة من النوى التي تم إنشاؤها خلال هذه الاندماجات الساحرة والكارثية.

الأسئلة المتكررة

ما هي عملية ص؟

عملية r، أو عملية التقاط النيوترونات السريعة، هي تفاعل نووي يحدث في بيئات ذات كثافة عالية من النيوترونات الحرة. خلال هذه العملية، تلتقط النوى النيوترونات بمعدل أسرع من اضمحلالها، مما يؤدي إلى تخليق النوى الثقيلة.

ما هو كيلونوفا؟

كيلونوفا هو حدث فلكي يحدث أثناء اندماج نجمين نيوترونيين. فهو يولد انفجارًا مكثفًا من الطاقة، يشبه طاقة ألف مستعر أعظم، ولكنه ليس ساطعًا مثل المستعر الأعظم.

ما هو الدور الذي يلعبه التيلوريوم في اندماج النجوم النيوترونية؟

يقدم اكتشاف التيلوريوم في أطياف الكيلونوفا أدلة دامغة على أن هذا العنصر يتم إنتاجه أثناء اندماج النجوم النيوترونية. ويدعم وجودها أيضًا الفرضية القائلة بأن هذه الأحداث الكونية هي المسؤولة عن خلق العناصر الثقيلة في جميع أنحاء الكون.