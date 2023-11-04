مهمة ناسا الروبوتية التجارية إلى القمر: بوابة لاستكشاف القمر

تشرع وكالة ناسا في مشروع مثير لتسويق المهام القمرية من خلال برنامج Artemis الخاص بها. من المقرر أن يتم تحقيق معلم مهم في استكشاف الفضاء في أوائل عام 2024، حيث تستعد الولايات المتحدة لأول هبوط آلي تجاري لها على سطح القمر كجزء من مبادرة خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) التابعة لناسا.

تقود هذه المبادرة الرائدة شركة Astrobotic، وهي لاعب رئيسي في المشهد التجاري للبعثات القمرية. سيتم إطلاق مركبة الهبوط Peregrine من Space Launch Complex 41 في فلوريدا، على متن صاروخ Vulcan المبتكر الذي طوره United Launch Alliance (ULA). لا يمثل هذا الحدث التاريخي أول هبوط تجاري فحسب، بل يمثل أيضًا الإطلاق الأول لصاروخ فولكان المتطور التابع لشركة ULA، والذي يَعِد بإعادة تعريف قدرات استكشاف الفضاء.

تم تخصيص مهمة Peregrine Mission One من Astrobotic لمساعدة وكالة ناسا في تطوير فهمها للقمر وتطوير القدرات الأساسية لمهمات Artemis المستقبلية، مما يمهد الطريق في النهاية لاستكشاف الإنسان لسطح القمر. ستمكن هذه المهمة، المجهزة بمجموعة متنوعة من حمولات وكالة ناسا والحمولات التجارية، من إجراء تجارب مهمة واختبارات تكنولوجية وعروض توضيحية.

إن وسائل الإعلام مدعوة للحصول على مقعد في الصف الأمامي لمشاهدة هذه المهمة الرائدة، مع أنشطة الإطلاق المسبق التي تجري في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا. ستتاح للصحفيين من الولايات المتحدة ووسائل الإعلام الدولية فرصة حضور هذه المناسبة الهامة، على الرغم من ضرورة اعتماد وسائل الإعلام. لتقديم طلب اعتماد وسائل الإعلام ولمزيد من المعلومات، يمكن للأطراف المهتمة زيارة الموقع الرسمي لناسا على media.ksc.nasa.gov. سيتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني للتأكيد إلى وسائل الإعلام المعتمدة عند الموافقة.

بالتعاون مع أستروبوتيك وشركاء آخرين، تؤكد ناسا التزامها بإنشاء إيقاع منتظم لتسليم الحمولة القمرية. تلعب هذه المهام دورًا حيويًا في جمع البيانات والرؤى التي لا تقدر بثمن والتي تساهم في معرفتنا الشاملة للقمر، مما يمهد الطريق لمهمات أرتميس المأهولة الآمنة والناجحة في المستقبل القريب.

بينما تضع ناسا أنظارها على هذه المهمة الروبوتية التجارية الطموحة إلى القمر، فإننا ندفع نحو عصر جديد من استكشاف القمر، عصر يؤكد مجددًا التزامنا بتوسيع فهم البشرية للكون.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو الغرض من مهمة ناسا الآلية التجارية إلى القمر؟

تهدف المهمة الروبوتية التجارية التابعة لناسا إلى تعزيز فهمنا للقمر وتطوير القدرات الحيوية اللازمة للاستكشاف البشري المستقبلي من خلال برنامج أرتميس. ستتضمن المهمة تجارب واختبارات تكنولوجية وعروضًا توضيحية، مما يساهم في المعرفة العلمية وتمهيد الطريق لمهمات مأهولة.

2. متى من المقرر أن يتم أول هبوط آلي تجاري على سطح القمر؟

ومن المقرر أن يتم الهبوط في أوائل عام 2024، مما يمثل علامة فارقة في استكشاف القمر.

3. ما هي الشركة التي ستقوم بالمهمة وما هو الصاروخ الذي سيتم استخدامه؟

ستقوم Astrobotic، بالتعاون مع United Launch Alliance (ULA)، بتنفيذ المهمة القمرية التجارية. سيتم إطلاق المهمة على متن صاروخ فولكان التابع لشركة ULA، مما يمثل الرحلة الافتتاحية لمركبة الإطلاق المبتكرة هذه.

4. أين يمكن لوسائل الإعلام الحصول على مزيد من المعلومات والتقدم بطلب الاعتماد؟

يمكن للإعلاميين زيارة الموقع الرسمي لناسا على media.ksc.nasa.gov لتقديم طلب الاعتماد والحصول على معلومات مفصلة حول المهمة.

5. ما هو الهدف النهائي لهذه المهمة الروبوتية التجارية؟

الهدف من المهمة هو تعزيز معرفة ناسا بالقمر وإجراء التجارب واختبار التقنيات الجديدة وإظهار القدرات اللازمة للمهام المأهولة المستقبلية إلى سطح القمر في إطار برنامج أرتميس.