حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

عقار يظهر وعدًا بمنع فقدان العظام في الفضاء

Byروبرت أندرو

سبتمبر 28، 2023
عقار يظهر وعدًا بمنع فقدان العظام في الفضاء

اكتشف الباحثون في دراسة حديثة حلاً محتملاً لفقدان العظام الشديد الذي يعاني منه رواد الفضاء خلال المهام الفضائية الطويلة. في حين أن فقدان العظام هو جزء طبيعي من شيخوخة البشر على الأرض، فإن مستويات الجاذبية المنخفضة في الفضاء تقلل من الضغط الواقع على العظام، مما يؤدي إلى فقدان العظام بشكل سريع. يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في مواجهة ذلك، ولكنها قد لا تمنع فقدان العظام بشكل كامل وهي غير عملية لرواد الفضاء المصابين.

وجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة npj Microgravity، أن عقارًا يسمى BP-NELL-PEG نجح في منع فقدان العظام لدى الفئران في محطة الفضاء الدولية (ISS). أظهرت الفئران المعالجة زيادة في كثافة العظام، في حين شهدت الفئران غير المعالجة انخفاضًا كبيرًا في كثافة العظام.

BP-NELL-PEG هو نسخة معدلة من البروتين NELL-1، والذي أظهر سابقًا إمكانية تعزيز تكوين أنسجة العظام وإصلاحها. كما تم اختبار الدواء على البشر لعلاج مرض القرص التنكسي.

ولضمان بقاء الدواء نشطا في الجسم لفترة أطول، قام الباحثون بتعديله، مما يقلل الحاجة إلى الحقن المتكررة. كما قاموا بدمجه مع دواء يستخدم لعلاج هشاشة العظام لتعزيز قدراته على استهداف العظام.

وخلال الدراسة، تم إرسال 20 فأرًا إلى محطة الفضاء الدولية، بينما تم الاحتفاظ بـ 20 فأرًا آخر على الأرض. تلقى نصف الفئران في كلا المجموعتين BP-NELL-PEG، بينما تلقى النصف الآخر محلول ملحي. وبعد تسعة أسابيع، أظهرت الفئران المعالجة، سواء في الفضاء أو على الأرض، زيادة كبيرة في تكوين العظام. عانت الفئران غير المعالجة في الفضاء من فقدان العظام، بينما ظلت الفئران غير المعالجة على الأرض مستقرة.

في حين أن الدراسة لها قيود، مثل عدم القدرة على تتبع سلوك الفئران عن كثب، فإن الباحثين متفائلون بشأن إمكانات BP-NELL-PEG للمهام الفضائية المستقبلية. يمكن أن يكون الدواء أداة قيمة في مكافحة فقدان العظام وتدهور العضلات والعظام عندما يكون تدريب المقاومة التقليدي غير ممكن بسبب الإصابات أو عوامل أخرى.

ويجري حاليًا إجراء المزيد من الأبحاث باستخدام فئران إضافية عادت من الفضاء ونموذج حيواني كبير لفقدان العظام. إن خطط ناسا لإرسال بعثات مأهولة إلى المريخ في ثلاثينيات القرن الحالي تجعل تطوير حلول لفقدان العظام أمرًا ضروريًا لصحة رواد الفضاء وسلامتهم.

(المصدر: Live Science، الجاذبية الصغرى npj)

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

إثارة ركوب الأمواج بدون زعانف: التحدي والمكافأة

سبتمبر 28، 2023 روبرت أندرو
علوم

انقراض الديناصورات: البراكين والكويكبات لعبت دورًا في مصيرها

سبتمبر 28، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

هناك عدد قليل من الاختلافات الجينية الأساسية التي تشكل الزهور لملقحات النحل أو الطيور الطنانة

سبتمبر 28، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

إثارة ركوب الأمواج بدون زعانف: التحدي والمكافأة

سبتمبر 28، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

انقراض الديناصورات: البراكين والكويكبات لعبت دورًا في مصيرها

سبتمبر 28، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

هناك عدد قليل من الاختلافات الجينية الأساسية التي تشكل الزهور لملقحات النحل أو الطيور الطنانة

سبتمبر 28، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

يستخدم الباحثون في دارتموث النمذجة الحاسوبية لتحديد سبب انقراض الديناصورات

سبتمبر 28، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات