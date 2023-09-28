عقار يظهر وعدًا بمنع فقدان العظام في الفضاء

اكتشف الباحثون في دراسة حديثة حلاً محتملاً لفقدان العظام الشديد الذي يعاني منه رواد الفضاء خلال المهام الفضائية الطويلة. في حين أن فقدان العظام هو جزء طبيعي من شيخوخة البشر على الأرض، فإن مستويات الجاذبية المنخفضة في الفضاء تقلل من الضغط الواقع على العظام، مما يؤدي إلى فقدان العظام بشكل سريع. يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في مواجهة ذلك، ولكنها قد لا تمنع فقدان العظام بشكل كامل وهي غير عملية لرواد الفضاء المصابين.

وجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة npj Microgravity، أن عقارًا يسمى BP-NELL-PEG نجح في منع فقدان العظام لدى الفئران في محطة الفضاء الدولية (ISS). أظهرت الفئران المعالجة زيادة في كثافة العظام، في حين شهدت الفئران غير المعالجة انخفاضًا كبيرًا في كثافة العظام.

BP-NELL-PEG هو نسخة معدلة من البروتين NELL-1، والذي أظهر سابقًا إمكانية تعزيز تكوين أنسجة العظام وإصلاحها. كما تم اختبار الدواء على البشر لعلاج مرض القرص التنكسي.

ولضمان بقاء الدواء نشطا في الجسم لفترة أطول، قام الباحثون بتعديله، مما يقلل الحاجة إلى الحقن المتكررة. كما قاموا بدمجه مع دواء يستخدم لعلاج هشاشة العظام لتعزيز قدراته على استهداف العظام.

وخلال الدراسة، تم إرسال 20 فأرًا إلى محطة الفضاء الدولية، بينما تم الاحتفاظ بـ 20 فأرًا آخر على الأرض. تلقى نصف الفئران في كلا المجموعتين BP-NELL-PEG، بينما تلقى النصف الآخر محلول ملحي. وبعد تسعة أسابيع، أظهرت الفئران المعالجة، سواء في الفضاء أو على الأرض، زيادة كبيرة في تكوين العظام. عانت الفئران غير المعالجة في الفضاء من فقدان العظام، بينما ظلت الفئران غير المعالجة على الأرض مستقرة.

في حين أن الدراسة لها قيود، مثل عدم القدرة على تتبع سلوك الفئران عن كثب، فإن الباحثين متفائلون بشأن إمكانات BP-NELL-PEG للمهام الفضائية المستقبلية. يمكن أن يكون الدواء أداة قيمة في مكافحة فقدان العظام وتدهور العضلات والعظام عندما يكون تدريب المقاومة التقليدي غير ممكن بسبب الإصابات أو عوامل أخرى.

ويجري حاليًا إجراء المزيد من الأبحاث باستخدام فئران إضافية عادت من الفضاء ونموذج حيواني كبير لفقدان العظام. إن خطط ناسا لإرسال بعثات مأهولة إلى المريخ في ثلاثينيات القرن الحالي تجعل تطوير حلول لفقدان العظام أمرًا ضروريًا لصحة رواد الفضاء وسلامتهم.

(المصدر: Live Science، الجاذبية الصغرى npj)