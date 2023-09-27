علماء الفلك يكشفون أسرار نظام الكواكب الخارجية TRAPPIST-1

حقق فريق من علماء الفلك من جامعة مونتريال تقدمًا كبيرًا في فهم نظام الكواكب الخارجية TRAPPIST-1. يتكون نظام TRAPPIST-1 من سبعة كواكب خارجية بحجم الأرض تدور حول نجم أصغر حجمًا وأكثر برودة من شمسنا، وقد كان موضع اهتمام كبير منذ اكتشافه في عام 2016. واستخدم الباحثون أداة NIRISS الكندية، المنتشرة على تلسكوب جيمس ويب الفضائي. لدراسة TRAPPIST-1 b والحصول على معلومات ثاقبة عن غلافه الجوي بدقة ملحوظة.

أجرى الفريق، بقيادة طالبة الدكتوراه أوليفيا ليم، أول ملاحظات طيفية على الإطلاق لكوكب TRAPPIST-1 باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي. من خلال تحليل ضوء النجم أثناء مروره عبر الغلاف الجوي للكوكب الخارجي أثناء العبور، تمكن علماء الفلك من تحديد البصمات الجوية الفريدة لـ TRAPPIST-1 b. قدمت هذه التقنية، المعروفة باسم التحليل الطيفي للإرسال، معلومات قيمة حول الجزيئات والذرات الموجودة في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي.

وكانت إحدى النتائج الرئيسية للدراسة هي اكتشاف تأثير النشاط النجمي والتلوث على عمليات رصد الكواكب الخارجية. يمكن لعوامل مثل البقع الداكنة والوجه الساطع على سطح النجم أن تؤدي إلى أخطاء في قياسات الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية، وهي ظاهرة تعرف باسم التلوث النجمي. التوهجات النجمية، وهي أحداث غير متوقعة تتسبب في أن يصبح النجم أكثر سطوعًا للحظات، تؤثر أيضًا على هذه القياسات.

استبعد الباحثون بعض التركيبات الجوية لـ TRAPPIST-1 b بناءً على ملاحظاتهم بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي. تم العثور على أجواء خالية من السحب وغنية بالهيدروجين غير محتملة، لكن الأجواء الأرق مثل الماء النقي أو ثاني أكسيد الكربون أو الميثان أو شيء مشابه للغلاف الجوي لتيتان لا تزال ممكنة.

توضح هذه الدراسة قدرات أداة NIRISS وJWST في استكشاف الأجواء للكواكب الخارجية ذات الحجم الأرضي بدقة غير مسبوقة. وبينما نواصل كشف أسرار أنظمة الكواكب الخارجية، فإن مثل هذه الدراسات تقربنا من فهم إمكانية السكن المحتملة لهذه العوالم البعيدة.

مصادر:

- جامعة مونتريال

- تلسكوب جيمس ويب الفضائي