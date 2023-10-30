أرسل اسمك إلى ألغاز أوروبا من خلال حملة "رسالة في زجاجة" التابعة لناسا

هل تعلم أن لديك فرصة استثنائية لإرسال اسمك إلى القمر الجليدي لكوكب المشتري، أوروبا؟ أطلقت وكالة ناسا حملة "رسالة في زجاجة" الجذابة، حيث دعت الناس من جميع أنحاء العالم إلى حفر أسمائهم على الرقائق الدقيقة التي سيتم وضعها على متن المركبة الفضائية يوروبا كليبر. تعمل هذه المبادرة بمثابة صلة رمزية بين عالمنا المائي على الأرض والقمر الغامض الذي يحمل عددًا لا يحصى من الأسرار غير المستكشفة.

أوروبا، أحد أكبر أقمار كوكب المشتري، أسر العلماء والفلكيين لسنوات. يختبئ تحت سطحه الجليدي محيط من المياه المالحة، يحتوي على كمية هائلة من الماء - ضعف حجم المحيط العالمي للأرض. ولكشف الألغاز الكامنة داخل هذا القمر المثير للاهتمام، من المقرر إطلاق مهمة أوروبا كليبر في أكتوبر 2024.

بمجرد وصولها إلى مدار حول كوكب المشتري بحلول عام 2030، ستجري المركبة الفضائية العديد من الرحلات الجوية حول أوروبا، وتجمع القياسات التفصيلية بدقة. ومع الهدف النهائي المتمثل في تحديد ما إذا كان أوروبا قادرًا على دعم الحياة، فإن نتائج المهمة قد تعيد تشكيل فهمنا للبيئات خارج كوكب الأرض.

من خلال الانضمام إلى حملة "رسالة في زجاجة"، لا يمكنك فقط إرسال اسمك إلى هذا العالم البعيد، بل سترسل لك ناسا أيضًا صورة شخصية لاسمك على قطعة من الورق الملفوف، مربوطة بخيط، داخل فلين. قارورة زجاجية. يعد هذا التذكار المبهج بمثابة تذكار ملموس لمشاركتك في هذه المهمة الرائدة.

فلماذا لا تغتنم هذه الفرصة الفريدة لتكون جزءًا من الاستكشاف والاكتشاف؟ انضم إلى آلاف الآخرين واترك بصمتك في الرحلة لكشف أسرار أوروبا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كيف يمكنني المشاركة في حملة "رسالة في زجاجة"؟

يمكنك المشاركة في الحملة بمجرد زيارة موقع ناسا الإلكتروني وإرسال اسمك. عملية سريعة وسهلة.

2. متى سيتم إطلاق مهمة أوروبا كليبر؟

ومن المقرر إطلاق مهمة أوروبا كليبر من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في أكتوبر 2024.

3. كم من الوقت ستستغرق المركبة الفضائية للوصول إلى أوروبا؟

بحلول عام 2030، من المتوقع أن تكون المركبة الفضائية أوروبا كليبر في مدار حول كوكب المشتري، وتقوم بالتحليق حول أوروبا على مدى عدة سنوات.

4. ما هو هدف مهمة أوروبا كليبر؟

وتهدف المهمة إلى جمع قياسات تفصيلية لأوروبا لتحديد ما إذا كانت تتمتع بالظروف اللازمة لدعم الحياة.

مصادر:

– ناسا: nasa.gov