تحقيق إنجاز جديد: نمو أجنة الفئران بنجاح في الفضاء، مما يوسع فهمنا للتكاثر خارج الأرض

حقق الباحثون إنجازًا غير عادي من خلال زراعة أجنة الفئران بنجاح في بيئة الجاذبية الصغرى لمحطة الفضاء الدولية (ISS). من خلال هذه الدراسة الرائدة التي أجريت في جامعة ياماناشي ومعهد ريكن الوطني للبحوث، لم يقم العلماء بتوسيع معرفتنا بالتكاثر في الفضاء فحسب، بل مهدوا الطريق أيضًا للاستعمار البشري المحتمل للأجرام السماوية الأخرى.

لقد كان احتمال وجود حياة مستدامة خارج كوكبنا محصورًا تقليديًا في حدود الأرض، وقد أسر مخيلتنا لفترة طويلة. هذا الإنجاز الأخير في تنمية أجنة الفئران في الفضاء يثير احتمالات مثيرة لمستقبل استكشاف الفضاء. وتشير الآثار المترتبة على هذه الدراسة إلى أن الثدييات، بما في ذلك البشر، قد تكون قادرة في يوم من الأيام على التكاثر وتطوير ذرية قابلة للحياة في بيئة خارج كوكب الأرض.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت حرج حيث تكتسب خطط استكشاف القمر زخما. وتركز برامج مثل أرتميس، المقرر أن تعيد البشر إلى القمر بحلول عام 2024، على إنشاء معسكرات على سطح القمر وتمكين الوجود البشري على المدى الطويل في الفضاء. إن القدرة على التكاثر خارج العالم لا تمثل إنجازًا علميًا فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في استدامة وتوسيع المستوطنات البشرية خارج حدود الأرض.

بقيادة عالم الأحياء الجزيئي تيروهيكو واكاياما من جامعة ياماناشي، تضمنت التجربة تجميد أجنة الفئران، والتي تم نقلها لاحقًا إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ SpaceX Falcon 9. وبمجرد صعودها على متن المحطة الفضائية، تم إذابة الأجنة وزرعها في بيئة ذات جاذبية ضئيلة لمدة أربعة أيام. عند عودتهم إلى الأرض، تمت مقارنة هذه الأجنة بتلك المستنبتة تحت الجاذبية الطبيعية.

وأظهرت النتائج الرائعة، التي نشرت في مجلة iScience، أن الأجنة التي تنمو في الجاذبية الصغرى تطورت بشكل طبيعي إلى الكيسة الأريمية، وهي المرحلة الحيوية من التطور الجنيني المبكر. والأهم من ذلك، أنه لم تتم ملاحظة أي تغييرات كبيرة في الحمض النووي أو تغيرات في التعبير الجيني في الأجنة. يشير هذا إلى أن الجاذبية ليس لها تأثير كبير على تكوين وتمايز أجنة الثدييات.

وفي حين أن معدل بقاء الأجنة المزروعة في الجاذبية الصغرى كان أقل قليلاً من تلك المزروعة على الأرض، فإن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة إلى الأمام. وستركز الأبحاث الإضافية على زرع هذه الأجنة المزروعة في الجاذبية الصغرى في الفئران لتحديد ما إذا كان من الممكن حدوث ولادات ناجحة. بالإضافة إلى ذلك، يخطط الباحثون لدراسة آثار الإشعاع على نمو وتطور أجنة الثدييات في الفضاء.

إن القدرة على التكاثر خارج كوكبنا تحمل إمكانات هائلة للمهمات الفضائية المستقبلية، والإقامات الطويلة، وحتى استعمار الأجرام السماوية الأخرى. وبينما نواصل استكشافنا للفضاء، فإن هذه النتائج تقربنا أكثر من أي وقت مضى من تحقيق أحلام البشرية في أن تصبح كائنًا حقيقيًا يرتاد الفضاء.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي الجاذبية الصغرى؟ تشير الجاذبية الصغرى إلى الحالة في الفضاء حيث تقل قوة الجاذبية بشكل كبير، مما يؤدي إلى بيئة انعدام الوزن. ويحدث ذلك عندما تواجه الأشياء حالة من انعدام الوزن الظاهري وتوفر بيئة فريدة للبحث العلمي. 2. كيف تم نقل أجنة الفئران إلى محطة الفضاء الدولية؟ تم تجميد أجنة الفئران ونقلها إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ SpaceX Falcon 9. يؤدي تجميد الأجنة إلى الحفاظ عليها أثناء الرحلة إلى الفضاء ويسمح بإذابتها وزراعتها لاحقًا في الجاذبية الصغرى. 3. ما هي الكيسة الأريمية؟ الكيسة الأريمية هي مرحلة من التطور الجنيني المبكر حيث تتطور البويضة المخصبة إلى مجموعة من الخلايا المنقسمة. إنها تمثل علامة فارقة حاسمة في نمو وتمايز أجنة الثدييات. 4. ما هي آثار هذا البحث على استكشاف الفضاء؟ إن النمو الناجح لأجنة الفئران في الفضاء يفتح المجال أمام البشر للتكاثر خارج العالم. ولهذا الاكتشاف آثار كبيرة على البعثات الفضائية طويلة الأمد، واستعمار الأجرام السماوية الأخرى، واستدامة الوجود البشري خارج الأرض. 5. ما هي الأبحاث الإضافية المخطط لها؟ يخطط الباحثون لزرع الكيسة الأريمية المزروعة في الجاذبية الصغرى في الفئران لمراقبة إمكانية حدوث ولادات ناجحة. بالإضافة إلى ذلك، سوف يقومون بدراسة تأثير الإشعاع على نمو وتطور أجنة الثدييات في الفضاء.