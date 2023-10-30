إمكانات البروتينات القديمة: نهج جديد لمعالجة مقاومة المضادات الحيوية

في المعركة المستمرة ضد مقاومة المضادات الحيوية، توصل الباحثون في مجال إزالة الانقراض الجزيئي مؤخرًا إلى اكتشاف رائد يقدم منظورًا جديدًا لمكافحة هذه الأزمة الصحية العالمية. يقوم الفريق، بقيادة أستاذ الهندسة الحيوية بجامعة بنسلفانيا سيزار دي لا فوينتي، بتسخير قوة التعلم الآلي والتقنيات الجزيئية المبتكرة للعثور على مضادات حيوية جديدة.

لا شك أن المضادات الحيوية أحدثت ثورة في الطب الحديث، إذ أنقذت أرواحاً لا حصر لها من أمراض كانت مميتة في السابق. ومع ذلك، فإن ظهور البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية يشكل تهديدا كبيرا للصحة العامة. وإدراكًا للحاجة الملحة إلى أساليب جديدة، لجأ دي لا فوينتي إلى التعلم الآلي لتعليم أجهزة الكمبيوتر كيفية الابتكار على المستوى الجزيئي. وفي دراسة رائدة نشرت عام 2018، نجح الفريق في استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير مضاد حيوي جديد أثبت فعاليته في مكافحة البكتيريا لدى الفئران.

وبناءً على هذا النجاح الأولي، تعمق الباحثون أكثر من خلال استكشاف البروتينات القديمة المستخرجة من أسلافنا المنقرضين. ومن خلال فحص الببتيدات في بروتينات الأنواع، مثل إنسان النياندرتال والدينيسوفان، هدفوا إلى تحديد الجزيئات المحتملة ذات الخصائص المضادة للعدوى. وباستخدام نماذج التعلم الآلي، طور الفريق خوارزمية تنبؤية قادرة على تحديد الببتيدات من البشر القدماء والتي يمكن أن تكون بمثابة مضادات حيوية فعالة.

وللتحقق من صحة النتائج التي توصلوا إليها، استخدم فريق دي لا فوينتي تقنية تسمى التخليق الكيميائي للمرحلة الصلبة. يتضمن هذا النهج استخدام التكنولوجيا الروبوتية لإنشاء الببتيدات من حمض أميني واحد في المرة الواحدة. بمجرد تصنيعها، تم تعريض هذه الببتيدات للبكتيريا في البيئات المختبرية لتقييم فعاليتها في القضاء على السلالات ذات الصلة سريريًا. وتمكن الباحثون من التعرف على العديد من الببتيدات ذات الخصائص القوية المضادة للبكتيريا، مما أدى إلى القضاء على البكتيريا بشكل فعال في أطباق بيتري والنماذج الحيوانية.

أحد الاكتشافات البارزة كان الببتيد المسمى "neanderthalin-1"، المشتق من إنسان النياندرتال. على الرغم من أنه لا يمتلك قدرات المضادات الحيوية المستقلة، إلا أن دي لا فوينتي وفريقه يخططون لاستخدام النياندرثالين -1 والببتيدات الأخرى كنماذج لمزيد من الأبحاث في تطوير أدوية جديدة مضادة للميكروبات.

يفتح هذا الإنجاز المثير في مجال إزالة الانقراض الجزيئي طرقًا جديدة لمعالجة مقاومة المضادات الحيوية. ومن خلال الاستفادة من البروتينات القديمة والتقنيات المتطورة، يكشف العلماء عن خيوط واعدة في السعي وراء المضادات الحيوية الفعالة. ورغم استمرار التحديات، فإن هذه النتائج توفر الأمل في مكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وحماية الصحة العامة.

الأسئلة الأكثر تكرارا

ما هو الانقراض الجزيئي؟

يتضمن الانقراض الجزيئي دراسة واستخراج المواد الوراثية من الأنواع المنقرضة للحصول على نظرة ثاقبة في بيولوجيتها وتطبيقاتها المحتملة في مجالات مثل الطب.

لماذا تعتبر مقاومة المضادات الحيوية مصدر قلق؟

تحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما تقوم البكتيريا والميكروبات الأخرى بتطوير آليات لتجنب آثار المضادات الحيوية، مما يجعلها غير فعالة في علاج الالتهابات. ويشكل هذا تهديدًا كبيرًا للصحة العامة حيث يصبح علاج العدوى أكثر صعوبة.

كيف يساهم التعلم الآلي في هذا البحث؟

تمكّن خوارزميات التعلم الآلي أجهزة الكمبيوتر من تحليل كميات هائلة من البيانات وتحديد الأنماط أو إجراء التنبؤات. في سياق أبحاث المضادات الحيوية، يساعد التعلم الآلي في تحديد الببتيدات أو الجزيئات المحتملة التي يمكن أن تكون بمثابة مضادات حيوية فعالة.

ما هي الببتيدات؟

الببتيدات هي سلاسل صغيرة من الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات. لديهم وظائف مختلفة في الكائنات الحية ويمكن أن تظهر خصائص مضادة للجراثيم.

هل يمكن أن يؤدي هذا البحث إلى إحياء الأنواع المنقرضة؟

في حين أن تركيز هذا البحث لا ينصب على إحياء الكائنات الحية بأكملها، فإنه يستكشف استخدام الأنواع المنقرضة لاستخراج البروتينات والببتيدات المفيدة. الهدف هو العثور على جزيئات يمكن استخدامها في تطوير مضادات حيوية جديدة أو أدوية أخرى مضادة للميكروبات.