أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين التعرف على تغريد الطيور لعلماء البيئة

يواجه علماء البيئة والمدافعون عن البيئة الذين يراقبون أنواع الطيور النادرة تحديًا عندما يتعلق الأمر بالتعرف عليها من خلال أغانيهم. قد لا تكون برامج التعريف الحالية قد واجهت أنواعًا معينة من الطيور أو تحتوي على عدد محدود من التسجيلات للرجوع إليها. ولمعالجة هذه المشكلة، قام الباحثون في جامعة مونكتون في كندا بتطوير أداة رائدة للتعلم العميق تسمى ECOGEN.

تم تصميم ECOGEN لإصدار أصوات الطيور النابضة بالحياة والتي يمكن استخدامها لتحسين عينات أنواع الطيور الممثلة تمثيلاً ناقصًا. يمكن بعد ذلك استخدام أغاني الطيور المركبة لتدريب أدوات التعرف الصوتي المستخدمة في المراقبة البيئية. وهذا مفيد بشكل خاص لأن هذه الأدوات غالبًا ما تحتوي على ثروة من المعلومات حول أنواع الطيور الشائعة ولكنها تفتقر إلى مراجع شاملة للأنواع النادرة.

ووجد الباحثون أن دمج عينات تغريد الطيور الاصطناعية الناتجة عن ECOGEN في معرّف تغريد الطيور أدى إلى تحسن متوسط ​​بنسبة 12% في دقة تصنيف تغريد الطيور.

وأوضح الدكتور نيكولاس ليكومت، أحد الباحثين الرئيسيين، أن ECOGEN يمكنه سد الفجوة في الأدوات الآلية لتتبع التنوع البيولوجي من خلال إنشاء أمثلة جديدة لأصوات الطيور. تسمح الأداة بتوسيع المكتبات الصوتية للأنواع ذات التسجيلات البرية المحدودة، بما في ذلك تلك النادرة أو المراوغة أو الحساسة. يثبت هذا النهج قيمته لجهود الحفظ، لأنه يساهم في فهم أصوات أنواع الطيور المهددة بالانقراض، وسلوكياتها، وتفضيلاتها في الموائل.

علاوة على ذلك، فإن ECOGEN له تطبيقات محتملة تتجاوز أنواع الطيور. وذكر الدكتور ليكومت أنه على الرغم من أن الأداة تم تطويرها في البداية للطيور، إلا أنه من الممكن تطبيقها على الثدييات والأسماك والحشرات والبرمائيات.

تعد إمكانية الوصول إلى أداة ECOGEN ميزة أخرى. وهو مفتوح المصدر ويمكن استخدامه على أجهزة الكمبيوتر الأساسية، مما يجعله متاحًا على نطاق واسع للباحثين والمدافعين عن البيئة.

يتضمن تشغيل ECOGEN تحويل تسجيلات أغاني الطيور الحقيقية إلى مخططات طيفية، وهي تمثيلات مرئية للأصوات. ومن هذه المخططات الطيفية، يتم إنشاء صور جديدة للذكاء الاصطناعي لتوسيع مجموعة البيانات الخاصة بالأنواع النادرة ذات التسجيلات المحدودة. يتم بعد ذلك تحويل هذه المخططات الطيفية مرة أخرى إلى صوت لتدريب نماذج التعرف على صوت الطيور. استخدم الباحثون مجموعة بيانات مكونة من 23,784 تسجيلًا للطيور البرية من جميع أنحاء العالم، تغطي 264 نوعًا في دراستهم.

تحمل أداة الذكاء الاصطناعي المبتكرة هذه وعدًا كبيرًا بتعزيز دقة تصنيف أغاني الطيور، والمساهمة في الحفاظ على أنواع الطيور المهددة بالانقراض، وتوفير رؤى قيمة حول أصواتها وسلوكياتها.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو إيكوجن؟

ECOGEN هي أداة للتعلم العميق طورها باحثون في جامعة مونكتون والتي تولد أصوات الطيور النابضة بالحياة لتعزيز عينات أنواع الطيور الممثلة تمثيلا ناقصا. يتم استخدامه لتدريب أدوات التعرف الصوتي للمراقبة البيئية.

2. كيف يعمل ECOGEN على تحسين التعرف على تغريد الطيور؟

ومن خلال إنشاء عينات اصطناعية من تغريد الطيور، تقوم ECOGEN بتوسيع المكتبات الصوتية للأنواع ذات التسجيلات البرية المحدودة، مما يؤدي إلى تحسين دقة أدوات التعرف على تغريد الطيور.

3. ما هي التطبيقات المحتملة لـ ECOGEN؟

يتمتع ECOGEN بإمكانية تطبيقه على الحيوانات الأخرى، بما في ذلك الثدييات والأسماك والحشرات والبرمائيات. يمكن أن يساهم أيضًا في الحفاظ على الأنواع النادرة للغاية التي لديها عدد محدود من الأفراد البالغين ليتعلم منها الصغار.

4. هل ECOGEN في متناول الباحثين؟

نعم، ECOGEN مفتوح المصدر ويمكن استخدامه على أجهزة الكمبيوتر الأساسية، مما يجعله في متناول الباحثين والمدافعين عن البيئة على نطاق واسع.

5. كيف يعمل إيكوجن؟

يقوم ECOGEN بتحويل تسجيلات أغاني الطيور الحقيقية إلى مخططات طيفية، وهي تمثيلات مرئية للأصوات. ثم يقوم بإنشاء صور ذكاء اصطناعي جديدة من هذه المخططات الطيفية لتوسيع مجموعة البيانات الخاصة بأنواع الطيور النادرة ذات التسجيلات المحدودة. يتم تحويل هذه المخططات الطيفية مرة أخرى إلى صوت لتدريب نماذج التعرف على صوت الطيور.

(مصدر: phys.org)