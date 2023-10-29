تم الكشف عن اكتشافات جديدة: عجائب خفية في جزر غالاباغوس

كشفت رحلة استكشافية رائدة في المياه المحيطة بجزر غالاباغوس عن كنز دفين من الجواهر الخفية. انطلق فريق متعدد الجنسيات من العلماء على متن سفينة الأبحاث Falkor (Too) في رحلة مدتها شهر لاستكشاف أعماق المحيط. وقد قاموا باستخدام المركبة المتطورة التي تعمل عن بعد (ROV) SuBastian، باكتشافات رائعة، بما في ذلك شعاب مرجانية نقية وجبلين بحريين مجهولين.

ومن خلال الغوص إلى أعماق تتراوح بين 1,200 إلى 1,375 قدمًا (370 إلى 420 مترًا)، اكتشف الفريق شعابًا مرجانية في المياه الباردة تعج بوفرة الحياة. ويعتقد أن هذه الشعاب المرجانية المذهلة، التي يزيد طولها عن ثمانية ملاعب كرة قدم وثلاثة ملاعب كرة قدم على التوالي، دعمت الحياة البحرية لآلاف السنين. تؤكد هذه النتيجة أيضًا على أهمية حماية هذه النظم البيئية الفريدة والحفاظ عليها داخل محمية جزر غالاباغوس البحرية.

وبالإضافة إلى الشعاب المرجانية، حدد الفريق أيضًا جبلين بحريين غير معروفين سابقًا، وهي جبال تحت الماء استعصت على الكشف حتى الآن. وكانت بيانات الأقمار الصناعية قد أشارت إلى وجودها، وأكدت البعثة وجودها. تحمل هذه الجبال البحرية المرسومة حديثًا إمكانات كبيرة لمزيد من الاستكشاف والدراسة.

إن اكتشاف هذه العجائب الخفية سوف يسهم بشكل كبير في فهم وإدارة النظم البيئية البحرية في جزر غالاباغوس. وأعرب المدير داني رويدا كوردوفا، من مديرية منتزه غالاباغوس الوطني، عن أهمية هذه المعلومات، وسلط الضوء على دورها في ضمان حماية ومرونة هذه النظم البيئية وسط بيئة سريعة التغير.

لطالما أسرت جزر غالاباغوس العلماء وعشاق الطبيعة. تشتهر هذه الجزر بأنواعها الفريدة ودورها المحوري في نظرية التطور لتشارلز داروين، ولا تزال تدهش وتدهش. إن الاكتشافات الأخيرة التي قام بها فريق البحث هي بمثابة شهادة على الجاذبية الدائمة والقيمة العلمية لهذا الأرخبيل الاستثنائي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

Q: ما أهمية جزر غالاباغوس للبحث العلمي؟ A: تشتهر جزر غالاباغوس بتنوعها البيولوجي الذي لا مثيل له ودورها في تشكيل فهمنا للتطور. يدرس العلماء هذه الجزر للحصول على نظرة ثاقبة للأنظمة البيئية الفريدة ولتعزيز معرفتنا بالعالم الطبيعي. Q: ما هو الجبل البحري؟ A: الجبل البحري هو جبل أو بركان تحت الماء يرتفع من قاع المحيط ولكنه لا يصل إلى سطح الماء. يمكن لهذه الميزات المغمورة أن توفر موائل لمجموعة واسعة من الكائنات البحرية. Q: كيف تم اكتشاف الشعاب المرجانية والجبال البحرية؟ A: استخدم فريق البحث التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك مركبة تعمل عن بعد (ROV) تسمى SuBastian، لاستكشاف أعماق المحيط حول جزر غالاباغوس. ومن خلال المسح الدقيق وتحليل البيانات، تمكنوا من تحديد الشعاب المرجانية والجبال البحرية التي لم يتم اكتشافها من قبل. Q: ما هي الآثار المترتبة على هذه الاكتشافات؟ A: توفر الشعاب المرجانية والجبال البحرية المكتشفة حديثًا معلومات قيمة لجهود الحفظ وإدارة المحميات البحرية. إن فهم هذه النظم البيئية وارتباطاتها المعقدة بالمناطق المحيطة أمر بالغ الأهمية لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على صحة محيطاتنا.

المصدر معهد شميت للمحيطات