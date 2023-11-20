العنوان: التطورات في نظرية المادة النشطة: حل المعادلات المعقدة لفهم ديناميكيات المواد الحية

حقق علماء من معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الخلايا الجزيئية وعلم الوراثة (MPI-CBG) في دريسدن، إلى جانب مركز بيولوجيا الأنظمة في دريسدن (CSBD) وجامعة TU Dresden، تقدمًا كبيرًا في فهم شكل وسلوك المواد الحية من خلال تطوير خوارزمية جديدة. يمكن لهذه الخوارزمية، التي تم تنفيذها في كود حاسوبي عملاق مفتوح المصدر، حل المعادلات المعقدة لنظرية المادة النشطة في سيناريوهات واقعية لأول مرة.

تشير المادة النشطة إلى مواد مكونة من مكونات فردية يمكنها تحويل الوقود الكيميائي إلى قوى ميكانيكية، مما يؤدي إلى تدفقات وأنماط حركة متماسكة. تلعب هذه المواد دورًا حاسمًا في ميكانيكا الخلايا والأنسجة، لكن فهم سلوكها أثبت أنه أمر صعب بسبب تعقيد المعادلات الرياضية المعنية.

تتيح الخوارزمية الجديدة، التي طورها علماء من المجموعة البحثية للبروفيسور إيفو سبالزاريني في جامعة TU Dresden، الحل الدقيق لمعادلات المادة النشطة في ثلاثة أبعاد وفي مساحات معقدة الشكل. يسمح هذا الإنجاز للعلماء بفهم وتحليل السلوك طويل المدى للمواد النشطة، سواء في السيناريوهات المتحركة أو غير المتحركة.

ومن خلال التنبؤ بسلوك المادة النشطة، يمكن للباحثين الحصول على رؤى قيمة حول آليات النمو والمرض. على سبيل المثال، يمكن الآن التنبؤ بدقة بشكل الأنسجة وبداية عدم الاستقرار أو خلل التنظيم. تحمل هذه المعرفة آثارًا واسعة النطاق لفهم العمليات البيولوجية وتصميم الآلات البيولوجية الاصطناعية على نطاق النانو.

البرنامج الذي ينفذ الخوارزمية متاح مجانًا من خلال مكتبة OpenFPM مفتوحة المصدر، التي طورتها مجموعة Sbalzarini. يؤدي هذا إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الحوسبة العلمية واسعة النطاق، مما يقلل الوقت اللازم لتطوير التعليمات البرمجية في البحث العلمي ويعزز الإنتاجية.

هذا التقدم الكبير في نظرية المادة النشطة يقرب العلماء خطوة واحدة من كشف اللغز القديم حول كيفية اكتساب الخلايا والأنسجة لشكلها. ومن خلال الاستفادة من قوة أجهزة الكمبيوتر العملاقة والخوارزميات المبتكرة، يمكن للباحثين الآن استكشاف وفهم ديناميكيات المواد الحية بمزيد من التفصيل.

أسئلة وأجوبة:

ما هي نظرية المادة النشطة؟

نظرية المادة النشطة هي إطار علمي يستخدم لفهم سلوك المواد المكونة من مكونات فردية يمكنها تحويل الوقود الكيميائي إلى قوى ميكانيكية. تظهر هذه المواد تدفقات وأنماط حركة متماسكة.

كيف حل العلماء المعادلات المعقدة لنظرية المادة الفعالة؟

قام علماء من معهد ماكس بلانك، ومركز بيولوجيا الأنظمة في دريسدن، وجامعة TU Dresden بتطوير خوارزمية تم تنفيذها في كود كمبيوتر فائق مفتوح المصدر. يمكن لهذه الخوارزمية حل المعادلات المعقدة لنظرية المادة النشطة في سيناريوهات واقعية، مما يوفر نظرة ثاقبة لديناميات المواد الحية.

ما هي الآثار المترتبة على هذا البحث؟

يسمح هذا البحث للعلماء بالتنبؤ بشكل الأنسجة، وفهم بداية عدم الاستقرار أو عدم التنظيم في المواد البيولوجية، والحصول على نظرة ثاقبة لآليات النمو والمرض. كما أن لديها القدرة على المساعدة في تصميم الآلات البيولوجية الاصطناعية على نطاق النانو.

هل البرنامج الذي ينفذ الخوارزمية متاح للآخرين؟

نعم، البرنامج متاح مجانًا من خلال مكتبة OpenFPM مفتوحة المصدر، التي طورتها مجموعة Sbalzarini. وهذا يسمح لعلماء الحساب بكتابة رموز الكمبيوتر العملاق وإضفاء الطابع الديمقراطي على الحوسبة العلمية واسعة النطاق، مما يعزز الإنتاجية في البحث العلمي.