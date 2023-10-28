رؤى جديدة للأرفف الجليدية في القطب الجنوبي كشف عنها روبوت تحت الماء

قدمت دراسة رائدة أجرتها جامعة كورنيل رؤى جديدة حول دوران مياه البحر تحت الرفوف الجليدية في القطب الجنوبي. ويسلط البحث الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الصدوع، التي كان يُنظر إليها سابقًا على أنها مجرد شقوق في الجليد، في التأثير على استقرار هذه الرفوف الجليدية.

أصبحت الدراسة ممكنة بفضل استخدام روبوت مبتكر تحت الماء يتم تشغيله عن بعد يسمى Icefin. نجح هذا الروبوت الرائع في المناورة لأعلى ولأسفل الصدع عند قاعدة جرف روس الجليدي، والتقط أول قياسات ثلاثية الأبعاد على الإطلاق لظروف المحيطات بالقرب من منطقة التأريض.

كانت إحدى النتائج الرئيسية للمسح الآلي هي اكتشاف نمط دوران غير معروف سابقًا. وكشفت الدراسة عن وجود تيار نفاث يقوم بتوجيه المياه بشكل جانبي عبر الصدع، إلى جانب التيارات الصاعدة والهابطة المعترف بها بالفعل. وبالإضافة إلى ذلك، كشف المسح عن تكوينات جليدية متنوعة تشكلت مع مرور الوقت من خلال تغير التدفقات وتغيرات درجات الحرارة.

تحمل هذه النتائج رؤية لا تقدر بثمن لتحسين النماذج الحالية التي تتنبأ بمعدلات ذوبان وتجميد الرفوف الجليدية في مناطق التأريض. وعلى الرغم من دورها الحاسم في ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم، إلا أنه نادرًا ما يتم رصدها بشكل مباشر حتى الآن.

تؤكد الدراسة على أهمية الصدوع في نقل المياه على طول الخط الساحلي للجرف الجليدي، وهي عملية لم تكن معروفة من قبل ولم يتم أخذها في الاعتبار في النماذج. يوضح بيتر واشام، عالم المحيطات القطبية وعالم الأبحاث في جامعة كورنيل: "يستفيد المحيط من هذه الميزات، ويمكنك تهوية تجويف الجرف الجليدي من خلالها".

تم تمويل هذا البحث الضخم من قبل مشروع RISE UP (Ross Ice Shelf وEuropa Underwater Probe) في إطار برنامج علوم وتكنولوجيا الكواكب التابع لناسا من برنامج البحوث التناظرية. يمكن العثور على النتائج التفصيلية في مجلة Science Advances.

أسئلة وأجوبة:

س: ما اسم الروبوت تحت الماء المستخدم في الدراسة؟

ج: تم إجراء المسح الآلي باستخدام روبوت Icefin.

س: ماذا كشفت الدراسة عن أنماط الدورة الدموية تحت الرفوف الجليدية في القطب الجنوبي؟

ج: كشفت الدراسة عن نمط دوران غير معروف سابقًا يشتمل على تدفق مائي جانبي عبر الشقوق، بالإضافة إلى التيارات الصاعدة والهابطة المعروفة بالفعل.

س: كيف ستؤثر هذه النتائج الجديدة على النماذج الحالية للتنبؤ بمعدلات ذوبان وتجمد الجرف الجليدي؟

ج: ستساعد هذه الاكتشافات على تحسين النماذج الحالية وتوفير فهم أكثر دقة لمعدلات ذوبان وتجميد الرفوف الجليدية، خاصة في مناطق التأريض.

س: كيف تم تمويل البحث؟

ج: تم تمويل هذا البحث من خلال مشروع RISE UP (Ross Ice Shelf وEuropa Underwater Probe)، وهو جزء من برنامج ناسا لعلوم وتكنولوجيا الكواكب من الأبحاث التناظرية.

س: أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول نتائج البحث؟

ج: يمكن العثور على النتائج التفصيلية في مجلة Science Advances.