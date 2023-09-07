محفز جديد يقلل بشكل كبير من متطلبات الطاقة لإنتاج غاز الهيدروجين

قام فريق من المهندسين الكيميائيين بتطوير محفز عالي الكفاءة، يُعرف باسم مركب الكربون النيكل والحديد والموليبدينوم وفوسفيد المثبت على رغوة النيكل (NiFeMo-PC)، والذي يقلل بشكل كبير من كمية الكهرباء اللازمة لتوليد الهيدروجين والأكسجين من الماء. يوفر هذا الإنجاز طريقة أنظف وأكثر استدامة لإنتاج غاز الهيدروجين، وهو بديل نظيف ومتجدد للوقود الأحفوري.

تقليديا، تطلق الطرق الصناعية لإنتاج الهيدروجين الكربون في الغلاف الجوي وتساهم في التلوث البيئي. يوفر محفز NiFeMo-PC المُصنّع حديثًا حلاً فعالاً من حيث التكلفة وسهل التصنيع لتقليل متطلبات الطاقة للتحليل الكهربائي للمياه، والذي يقسم جزيئات الماء إلى هيدروجين وأكسجين باستخدام الكهرباء.

يستخدم المحفز سبيكة معدنية انتقالية تسمى النيكل والحديد والموليبدينوم (NiFeMo)، المعروفة بقدرتها على التبرع وقبول الإلكترونات في التفاعلات الكيميائية. تؤدي إضافة الفوسفيد إلى المحفز إلى تحسين مقاومته للتآكل في محلول إلكتروليت قلوي. ومن خلال استخدام هذا المحفز ثنائي الوظيفة، حقق الفريق تخفيضات كبيرة في استهلاك الطاقة.

يتمتع محفز NiFeMo-PC بالعديد من المزايا مقارنة بالمحفزات السابقة التي تعتمد على عناصر باهظة الثمن ونادرة، مثل البلاتين وأكسيد الإيريديوم. إن قدرته على تحمل التكاليف وفعاليته في خفض طاقة التنشيط لكل من تفاعلات تطور الهيدروجين والأكسجين (HER و OER) تجعله خيارًا أكثر جدوى تجاريًا لإنتاج غاز الهيدروجين.

أجرى الباحثون اختبارات مختلفة للتأكد من تركيبة المحفز وحالة تكافؤه، مما يضمن استقراره وأدائه. أظهرت النتائج أن محفز NiFeMo-PC حقق أداءً ممتازًا مع الحد الأدنى من الإمكانات الزائدة في كل من عمليتي HER وOER.

ويشعر الفريق بالتفاؤل بأن اكتشافهم سيمهد الطريق لإنتاج الهيدروجين على نطاق واسع بطريقة نظيفة وفعالة وصديقة للبيئة. بفضل سهولة إعداده ومتانته العالية، يحمل محفز NiFeMo-PC وعدًا كبيرًا لمستقبل إنتاج غاز الهيدروجين.

المصادر: أبحاث الطاقة النانوية، مطبعة جامعة تسينغهوا