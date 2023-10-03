الغابات الشابة وتدهور الغابات هما مفتاح نماذج امتصاص الكربون التنبؤية

أجرى فريق بحث دولي، بقيادة الهيئة الفرنسية للطاقات البديلة والطاقة الذرية وINRAE، دراسة رائدة حول التغيرات في الكتلة الحيوية للغابات العالمية بين عامي 2010 و2019. وتؤكد النتائج التي توصلوا إليها على أهمية النظر في الغابات الشابة وتدهور الغابات في نماذج بالوعات الكربون التنبؤية. من أجل استراتيجيات فعالة للتخفيف من تغير المناخ.

واكتشف فريق البحث أن الغابات الشمالية والمعتدلة هي المصارف العالمية الرئيسية للكربون، في حين أن الغابات الاستوائية القديمة والمتدهورة تكون محايدة للكربون تقريبًا. نُشرت الدراسة في مجلة Nature Geoscience بعنوان "الزيادة العالمية في مخزون الكربون من الكتلة الحيوية التي سيطر عليها نمو الغابات الشمالية الشابة خلال العقد الماضي" وتسلط الضوء على آثار هذه النتائج على نماذج بالوعات الكربون المستقبلية.

تلعب الكتلة الحيوية النباتية دورًا حيويًا في عزل الكربون، حيث تساهم مكاسب مثل نمو النباتات وغطاء الغابات في توازن الكربون. وعلى العكس من ذلك، تحدث خسائر الكربون بسبب تدهور الغابات، وإزالة الغابات، والاضطرابات الطبيعية. تساعد مراقبة مخزونات الكربون في الكتلة الحيوية على تطوير فهم أفضل لتأثيرات تغير المناخ وتأثيرات الأنشطة البشرية على النظم البيئية.

لتقدير متوسط ​​مخزون الكربون فوق الأرض على مستوى العالم، قام الباحثون بجمع بيانات الغطاء النباتي من القمر الصناعي لرطوبة التربة وملوحة المحيطات (SMOS) باستخدام طرق العمق البصري للغطاء النباتي (L-VOD). ومع ذلك، فإن انقطاع الإشارة الناتج عن تداخل الترددات الراديوية للأنشطة البشرية يحد من التطبيق الواسع النطاق لـ L-VOD، لأنه حساس لمحتوى الماء النباتي.

للتغلب على هذه التحديات، طور الباحثون مرشحًا مزدوجًا يستخدم تحليل الإشارة الزمنية لتعويض التأثيرات. واستخدموا بيانات الكتلة الحيوية فوق الأرض وخريطة عالمية لحساب الكتلة الحيوية الإجمالية والنسبة بين الكتلة الحيوية فوق وتحت الأرض. وقد مكنتهم هذه المعلومات من تقييم ميزانيات الكربون الإقليمية، وتحليل الخسائر والمكاسب في الغطاء الحرجي الناجمة عن عوامل مختلفة، وتحديد كيفية تأثير عمر الغابة على تخزين الكربون.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن مخزون الكربون من الكتلة الحيوية الأرضية زاد بنحو 500 مليون طن من الكربون سنويا من عام 2010 إلى عام 2019. وتعد الغابات الشمالية والمعتدلة المساهم الرئيسي في بالوعة الكربون العالمية، في حين أصبحت الغابات الاستوائية مصادر أصغر للكربون بسبب تدهور الغابات. . الغابات الاستوائية الأقدم، التي يبلغ متوسط ​​عمر الأشجار فيها 140 عامًا، تعتبر محايدة للكربون تقريبًا. وفي المقابل، فإن الغابات الشمالية التي بها أشجار يقل عمرها عن 50 عامًا أو متوسطة العمر (بين 50 و140 عامًا) هي أكبر مصارف للكربون.

تتحدى هذه النتائج نماذج بالوعات الكربون الحالية التي تفشل في مراعاة التركيبة السكانية للغابات وتأثير تدهور الغابات على الغابات الاستوائية، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الكتلة الحيوية. للتنبؤ بدقة بمستقبل مصارف الكربون على نطاق عالمي ووضع سياسات فعالة للتخفيف من آثار تغير المناخ، يجب مراعاة تدهور الغابات وعمرها.

وفي الختام، تؤكد الدراسة على أهمية دمج الغابات الشابة وتدهور الغابات في نماذج بالوعات الكربون التنبؤية. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للباحثين تحسين فهمهم لعزل الكربون وتطوير استراتيجيات أكثر ملاءمة للتخفيف من تغير المناخ.

مصادر:

– الدراسة التي تحمل عنوان “الزيادة العالمية في مخزون الكربون من الكتلة الحيوية يهيمن عليها نمو الغابات الفتية الشمالية خلال العقد الماضي” والتي نشرت في مجلة Nature Geoscience.