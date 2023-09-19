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الكون يتكون من 69% من الطاقة المظلمة، كما يؤكد قياس جديد

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 19، 2023
الكون يتكون من 69% من الطاقة المظلمة، كما يؤكد قياس جديد

لقد قرر علماء الفلك أن الطاقة المظلمة تمثل حوالي 69% من إجمالي كثافة المادة والطاقة في الكون. وهذا يترك الـ 31% المتبقية للمادة العادية (مثل النجوم والمجرات والذرات) والمادة المظلمة، وهي شكل غامض من المادة يؤثر على الكون من خلال الجاذبية.

والطاقة المظلمة هي قوة غير معروفة مسؤولة عن التوسع المتسارع للكون، في حين أن المادة المظلمة هي قوة جاذبية لا يمكن تفسيرها بالنظريات الحالية. يعتقد العلماء أن حوالي 80% من المادة الموجودة في الكون تتكون من مادة مظلمة، والباقي عبارة عن مادة عادية أو "باريونية".

لقياس كثافة المادة والطاقة في الكون، استخدم علماء الفلك مجموعات من المجرات. ومن خلال مقارنة عدد وكتلة المجرات في العنقود باستخدام عمليات المحاكاة العددية، يستطيع العلماء حساب نسب المادة والطاقة. وتعتمد هذه الطريقة على حقيقة أن عناقيد المجرات تتشكل من مادة انهارت على مدى مليارات السنين تحت تأثير الجاذبية.

استخدم الباحثون تقنية تسمى GalWeight لتقدير كتلة مجموعات المجرات في قاعدة بياناتهم. ثم أجروا عمليات محاكاة بنسب مختلفة من الطاقة المظلمة والمادة، ووجدوا أن الكون الذي يتكون من 31٪ من المادة يتوافق بشكل أفضل مع مجموعات المجرات المرصودة. ويتفق هذا القياس مع الدراسات السابقة والقياسات الأخرى لكثافة المادة والطاقة.

يوفر هذا البحث رؤى قيمة حول تكوين الكون ويساعد العلماء على فهم طبيعة الطاقة المظلمة. كما أنه يعزز فهمنا لتوسع الكون، مع ما يترتب على ذلك من آثار محتملة على مستقبله.

المصادر: مجلة الفيزياء الفلكية

By غابرييل بوتا

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