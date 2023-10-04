الإطار النظري يوحد الفيزياء وعلم الأحياء لشرح التطور والتعقيد

قام فريق دولي من الباحثين بتطوير إطار نظري جديد يسمى نظرية التجميع، والذي يسد الفجوة بين الفيزياء والبيولوجيا ويوفر نهجا موحدا لفهم كيفية ظهور التعقيد والتطور في الطبيعة. يمثل البحث المنشور في مجلة Nature تقدمًا كبيرًا في فهمنا الأساسي للتطور البيولوجي وكيفية ارتباطه بالقوانين الفيزيائية للكون.

تعتمد نظرية التجميع على العمل السابق الذي قام به الفريق، حيث قاموا بتطوير درجة تعقيد تسمى مؤشر التجميع الجزيئي لقياس مدى تعقيد الجزيئات. يرتبط هذا المؤشر بقيم التعقيد العالية مع الجزيئات المشتقة من الحياة. تقدم الدراسة الجديدة شكليات رياضية حول مفهوم "التجميع" ككمية فيزيائية تجسد مقدار الاختيار المطلوب لإنتاج كائنات معقدة بناءً على وفرتها ومؤشرات التجميع.

توضح المؤلفة الرئيسية البروفيسورة سارة ووكر أن نظرية التجميع توفر منظورًا جديدًا للفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، مما يوضح أنها وجهات نظر مختلفة لنفس الواقع الأساسي. تهدف النظرية إلى سد الفجوة بين الفيزياء الاختزالية والتطور الدارويني، وتقدم نظرية أساسية توحد المادة الخاملة والحية.

أظهر الباحثون كيف يمكن تطبيق نظرية التجميع لقياس الانتقاء والتطور في أنظمة تتراوح من الجزيئات البسيطة إلى البوليمرات المعقدة والهياكل الخلوية. فهو يشرح اكتشاف الأشياء الجديدة واختيار الأشياء الموجودة، مما يسمح بزيادة مفتوحة في التعقيد.

وفقًا للمؤلف المشارك البروفيسور لي كرونين، فإن نظرية التجميع لديها القدرة على تحويل المجالات من علم الكونيات إلى علوم الكمبيوتر وتمثل حدودًا جديدة عند تقاطع الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ونظرية المعلومات.

ويخطط الباحثون لتحسين نظرية التجميع واستكشاف تطبيقاتها لتوصيف الحياة المعروفة وغير المعروفة، واختبار الفرضيات حول ظهور الحياة من مادة غير حية. تفتح قابلية الاختبار التجريبي للنظرية إمكانية استخدامها لتصميم تجارب يمكن أن تحل أصل الحياة عن طريق إنشاء أنظمة حية من الصفر في المختبر.

بشكل عام، تبشر نظرية التجميع بتقديم رؤى جديدة وعميقة في الفيزياء الكامنة وراء التعقيد البيولوجي والابتكار التطوري، وتفتح العديد من الأسئلة الجديدة واتجاهات البحث على حدود العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة.

المصادر: الطبيعة (DOI: 10.1038/s41586-023-06600-9)