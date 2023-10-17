تقوم أداة الذكاء الاصطناعي باكتشاف وتصنيف المستعرات الأعظم، مما يلغي الحاجة إلى التدخل البشري

نجحت أداة جديدة تمامًا للذكاء الاصطناعي (AI) في اكتشاف وتحديد وتصنيف أول مستعر أعظم لها. يمثل هذا الإنجاز الرائد المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد البشر تمامًا من عملية تحديد ودراسة هذه الانفجارات الكونية القوية.

المستعرات الأعظم هي انفجارات نشطة للغاية من النجوم التي تنبعث منها كمية هائلة من الضوء. في الوقت الحالي، يشمل اكتشاف وتحليل المستعرات الأعظم كلًا من البشر والروبوتات. ومع ذلك، قام فريق بقيادة جامعة نورث وسترن بتطوير نظام آلي بالكامل يسمى Bright Transient Survey Bot (BTSbot) الذي يعمل على تسريع العملية والقضاء على الأخطاء البشرية.

لتدريب خوارزمية الذكاء الاصطناعي، استخدم الباحثون أكثر من 1.4 مليون صورة تاريخية من 16,000 مصدر فلكي. من خلال فحص هذه الكمية الهائلة من البيانات والتعلم منها، يستطيع BTSbot تحليل وتصنيف المستعرات الأعظم الجديدة بسرعة.

إن إزالة البشر من الحلقة لا يؤدي إلى زيادة كفاءة العملية فحسب، بل يسمح أيضًا بإجراء المزيد من الملاحظات المتعمقة. ويتيح هذا النظام الآلي الوقت لفريق البحث لتحليل ملاحظاتهم ووضع فرضيات جديدة لشرح أصول هذه الانفجارات الكونية.

أعرب آدم ميلر من جامعة نورث وسترن، الذي قاد المشروع، عن أهمية هذا الإنجاز، قائلاً: "للمرة الأولى على الإطلاق، قامت سلسلة من الروبوتات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي برصد وتحديد وتأكيد اكتشاف مستعر أعظم. ويمثل هذا خطوة مهمة إلى الأمام حيث أن المزيد من التحسينات ستمكن الروبوتات من عزل أنواع فرعية محددة من الانفجارات النجمية.

نجح الفريق في اختبار BTSbot على مرشح المستعر الأعظم المكتشف حديثًا والمسمى SN2023tyk. وبالتعاون مع علماء فلك من مؤسسات مثل معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وجامعة مينيسوتا، وجامعات في إنجلترا والسويد، أظهر الفريق الدولي قوة وإمكانات أداة الذكاء الاصطناعي هذه.

يوفر تطوير هذا النظام الآلي بالكامل تقدمًا كبيرًا في مجال الفيزياء الفلكية، وتبسيط عملية الكشف عن المستعرات الأعظم وتصنيفها. لا تؤدي أداة الذكاء الاصطناعي هذه إلى إزالة المشاركة البشرية فحسب، بل توفر أيضًا مزيدًا من الوقت للباحثين للتعمق في ملاحظاتهم والكشف عن رؤى أعمق حول أسرار الكون.

التعاريف:

- المستعر الأعظم: انفجار نجمي شديد السطوع والقوة.

– BTSbot: The Bright Transient Survey Bot، وهي أداة ذكاء اصطناعي طورتها جامعة نورث وسترن لأتمتة اكتشاف وتصنيف المستعرات الأعظم.

مصادر:

– جامعة نورث وسترن (https://news.northwestern.edu/stories/2023/10/ai-tool-detects-classify-its-first-supernova/)

- معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا

- جامعة مينيسوتا

- جامعة ليفربول جون مورس

- جامعة ستوكهولم