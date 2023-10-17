أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة اكتشاف المستعرات الأعظم

قام تعاون دولي بقيادة جامعة نورث وسترن بتطوير أداة ذكاء اصطناعي (AI) تسمى Bright Transient Survey Bot (BTSbot) يمكنها اكتشاف المستعرات الأعظم وتحديدها وتصنيفها. تعمل هذه الأداة الرائدة على أتمتة البحث عن المستعرات الأعظمية عبر سماء الليل، مما قد يؤدي إلى استبعاد البشر من العملية والقضاء على احتمال حدوث خطأ بشري. تعمل أداة الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية الكشف، وقد تم تدريبها باستخدام أكثر من 1.4 مليون صورة من مصادر مختلفة، بما في ذلك المستعرات الأعظم المؤكدة والنجوم المتوهجة والنجوم المتغيرة والمجرات المشتعلة.

تحدث المستعرات الأعظم عندما تصل النجوم إلى المرحلة النهائية من تطورها وتستنفد وقود الاندماج النووي. ينهار قلب النجم بينما تندلع الطبقات الخارجية، مما يؤدي إلى انفجار ساطع وضخم. تسمح خوارزمية التعلم الآلي الخاصة بـ BTSbot بعزل أنواع فرعية محددة من الانفجارات النجمية، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في دراسة الانفجارات الكونية. ومن خلال استبعاد البشر من هذه العملية، يتوفر للباحثين المزيد من الوقت لتحليل الملاحظات وتطوير فرضيات جديدة حول أصل هذه الأحداث الكونية.

لا تعمل أداة الذكاء الاصطناعي على تبسيط دراسة المستعرات الأعظم فحسب، بل تساعد الباحثين أيضًا على فهم دورة حياة النجوم وإنشاء عناصر مثل الكربون والحديد والذهب. حاليًا، يعمل البشر مع الأنظمة الآلية لاكتشاف وتحليل المستعرات الأعظم. تقوم التلسكوبات الآلية باستمرار بتصوير السماء ليلاً لتحديد مصادر جديدة، وتقوم البرامج الآلية بإنشاء قائمة بالانفجارات المحتملة. ثم يقضي البشر قدرًا كبيرًا من الوقت في التحقق من هؤلاء المرشحين. إن إضافة BTSbot إلى سير العمل هذا يقلل من الحاجة إلى الفحص البشري ويسمح للباحثين بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لأداء المهام الضرورية.

يسلط نبيل رحيم الله، القائد المشارك للدراسة، الضوء على كفاءة أداة الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه بمجرد تشغيلها، يمكن للبشر أن يثقوا في أن BTSbot وأنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى ستؤدي أدوارها دون تدخل. يمثل تطوير أداة الذكاء الاصطناعي هذه علامة فارقة مهمة في دراسة المستعرات الأعظمية ويظهر إمكانات الذكاء الاصطناعي في تسريع الاكتشافات العلمية.

المصادر: جامعة نورث وسترن، Space.com