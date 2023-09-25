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علوم

تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة يمكن أن تُحدث ثورة في البحث عن الحياة على المريخ

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 25، 2023
تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة يمكن أن تُحدث ثورة في البحث عن الحياة على المريخ

طور العلماء تقنية جديدة للتعلم الآلي يمكنها تحديد أصل العينة والتمييز بين المواد البيولوجية وغير البيولوجية بدقة تصل إلى 90%. تشير الدراسة المنشورة في Proceedings of the National Academy of Sciences إلى أنه يمكن استخدام أجهزة الاستشعار المجهزة بتقنية الذكاء الاصطناعي هذه في مركبات المريخ للبحث عن علامات الحياة. تتضمن الطريقة تحليل الأنماط الجزيئية والأجزاء المكونة للعينة لتحديد أصلها.

ووفقا للدكتور روبرت هازن من معهد كارنيجي للعلوم، القائد المشارك للبحث، فإن هذا الاختراق يمكن أن يحدث ثورة في البحث عن حياة خارج كوكب الأرض. ولا تقتصر آثار ذلك على فهم أصل وكيمياء الحياة المبكرة على الأرض فحسب، بل تفتح أيضًا إمكانية استخدام أجهزة الاستشعار الذكية في المركبات الفضائية الآلية للبحث عن علامات الحياة قبل إعادة العينات إلى الأرض.

وقام الباحثون بتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعات بيانات مكونة من 134 عينة حيوية وغير حيوية معروفة. وتمكن الذكاء الاصطناعي بعد ذلك من التحديد الدقيق للعينات التي نشأت من الكائنات الحية، والحياة القديمة التي تغيرت بسبب العمليات الجيولوجية، والعينات ذات الأصول غير الحيوية. وهذا يعني أنه من المحتمل أن يستخدم العلماء هذه التقنية لتحديد ما إذا كانت عينات المريخ على قيد الحياة في يوم من الأيام.

وفي حين أن هذه الطريقة لا تزال بحاجة إلى مزيد من التحسين لتتناسب مع بروتوكولات ناسا، إلا أنه يمكن استخدامها على مركبة ناسا المتجولة بيرسيفيرانس، والتي تقوم حاليًا بجمع عينات من سطح المريخ. يعتقد هازن أن البيانات التي جمعتها المركبة بالفعل يمكن أن توفر دليلاً على وجود جزيئات من المحيط الحيوي العضوي للمريخ.

هذه التقنية الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لها أيضًا آثار أوسع. يمكن أن يساعد في تسليط الضوء على أصول الرواسب التي يبلغ عمرها 3.5 مليار سنة والتي تم العثور عليها في غرب أستراليا والتي قد تحتوي على أقدم الميكروبات الأحفورية على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لها تطبيقات في علم الأحياء، وعلم الحفريات، وعلم الآثار.

وبشكل عام، فإن هذا الإنجاز لديه القدرة على إحداث تقدم كبير في البحث عن الحياة خارج الأرض. فهو لا يسمح للعلماء بتحديد علامات الحياة على المريخ فحسب، بل يقدم أيضًا نظرة ثاقبة حول تنوع وأصول الحياة في الكون.

مصادر:
- وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم
– معهد كارنيجي للعلوم
- ناسا

By غابرييل بوتا

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