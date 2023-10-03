تم تطوير جهاز استشعار حيوي يعتمد على البروتين للكشف عن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي تحتوي على مادة تي إن تي

نجح باحثون في الجامعة العبرية في القدس (HU) بالشراكة مع شركة منصة الإنتاج الحيوي Enzymit في تطوير جهاز استشعار حيوي قائم على البروتين قادر على الكشف بدقة عن الألغام الأرضية ومجموعة واسعة من الذخائر غير المنفجرة الأخرى المعتمدة على مادة TNT (UXO). استخدم الفريق خوارزميات Enzymit وقدراتها التجريبية لتحسين المستشعر، مما أدى إلى زيادة الحساسية بمقدار خمسة أضعاف، وأوقات رد فعل أسرع، وقوة إشارة أقوى 30 مرة من البنية الأصلية. ونشرت النتائج في مجلة التكنولوجيا الحيوية الحسابية والإنشائية.

بقيادة البروفيسور شمشون بلكين، رئيس مختبر الأحياء الدقيقة البيئية وأجهزة الاستشعار الحيوية في الجامعة العبرية، ابتكر الفريق نهجًا يعتمد على البكتيريا للكشف عن المتفجرات. من خلال أبحاثهم، قاموا بإنشاء مستشعر قائم على الخلايا الحية يصدر تلألؤًا بيولوجيًا لتحديد بدقة وجود كميات ضئيلة من مادة DNT المتفجرة (2,4،XNUMX-دينيتروتولوين). وتوفر هذه التكنولوجيا المتقدمة حلاً فعالاً من حيث التكلفة وفعالاً للانتشار العالمي للألغام الأرضية، التي لا تزال تشكل تهديداً خطيراً لحياة البشر والبيئة.

إن الطرق التقليدية للكشف عن الألغام الأرضية مكلفة وتستغرق وقتا طويلا، ومن المحتمل أن تهدد الحياة. تستخدم منصة الاستشعار الحيوي الخاصة بالفريق بكتيريا E. coli للكشف عن كميات ضئيلة من مادة DNT، وهو منتج ثانوي متطاير من مادة TNT يتسرب من المناجم إلى الأرض المحيطة. تمت برمجة الإشريكية القولونية لتنقرض بعد وقت قصير من نشرها، مما يضمن أنها لا تشكل أي ضرر على البشر أو البيئة.

يُظهر التعاون بين فريق الجامعة العبرية وشركة إنزيميت إمكانات البيولوجيا التركيبية لمواجهة التحديات العالمية الملحة. على مدى العقد الماضي، ركز المختبر على تطوير حلول الاستشعار الحيوي للكشف عن المتفجرات، وأدى هذا المشروع إلى إنشاء منصة متطورة للاستشعار الحيوي. بالإضافة إلى الكشف عن الألغام الأرضية، يستكشف الفريق توسيع منصة الاستشعار الحيوي للكشف عن المواد الخطرة الأخرى مثل الأشكال البديلة للمتفجرات والسموم البيئية والمواد الكيميائية الخطرة.

وأعرب جدعون لابيدوث، الرئيس التنفيذي لشركة إنزيميت، عن إعجابه بفريق البروفيسور بلكين ومساهماتهم الرائعة في تطوير حلول الاستشعار الحيوي للكشف عن المتفجرات. وشدد على الطبيعة الرائدة لهذا المشروع في مجال الكشف عن الألغام الأرضية، وسلط الضوء على إمكانية الجمع بين البيولوجيا التركيبية والذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول آمنة ومستدامة للتحديات الإنسانية والبيئية.

* إي. تشير القولونية إلى بكتيريا الإشريكية القولونية.

مصادر:

- الجامعة العبرية في القدس

– مجلة التكنولوجيا الحيوية الحسابية والإنشائية