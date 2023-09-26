الذكاء الاصطناعي يرصد الإشارات البيولوجية في العينات القديمة بدقة تصل إلى 90%

طور العلماء طريقة ذكاء اصطناعي يمكنها اكتشاف الاختلافات الدقيقة في الأنماط الجزيئية التي تشير إلى الإشارات البيولوجية في العينات القديمة. ويجلب هذا الاختراق الأمل في اكتشاف الحياة على كواكب أخرى. نجح نظام الذكاء الاصطناعي، الذي تم تدريبه باستخدام 134 عينة، في تحديد العينات الحيوية وتمييزها عن الأنظمة اللاأحيائية بدقة تصل إلى 90%.

ويعتقد الباحثون أن كيمياء الحياة تختلف بشكل أساسي عن كيمياء المادة غير الحية، وأن هناك "قواعد كيميائية للحياة" تؤثر على تنوع الجزيئات الحيوية وتوزيعها. ومن خلال استنتاج هذه القواعد، يمكن للعلماء اكتشاف علامات خفية للحياة في عوالم أخرى. تعتمد طريقة الذكاء الاصطناعي على فكرة أن الجزيئات الحيوية تحتفظ بمعلومات حول العمليات الكيميائية التي أنتجتها. ولذلك، إذا كانت الحياة موجودة على كواكب أخرى، فمن المرجح أن تظهر أنماطًا مميزة مماثلة يمكن قياسها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تتمتع هذه الطريقة الجديدة بإمكانية دمجها في أجهزة الاستشعار الخاصة بمستكشفي الفضاء الآليين في المستقبل، مثل مركبات الهبوط والمركبات الجوالة على القمر والمريخ. ويمكن استخدامه أيضًا في المركبات الفضائية التي تدور حول عوالم يحتمل أن تكون صالحة للسكن مثل إنسيلادوس وأوروبا. يعد اكتشاف علامات الحياة على الكواكب الأخرى مهمة معقدة، حيث تتحلل الجزيئات العضوية الدالة على الحياة بمرور الوقت.

وبالإضافة إلى إمكاناتها للاستكشاف خارج كوكب الأرض، يمكن استخدام طريقة الذكاء الاصطناعي لدراسة العينات القديمة على الأرض. على سبيل المثال، يمكن استخدامه لتحليل الصخور التي يبلغ عمرها 3.5 مليار سنة في غرب أستراليا، والتي يعتقد أنها تحتوي على أقدم الحفريات في العالم. ويشير وجود البكتيريا في هذه الصخور إلى أن الحياة ازدهرت على الأرض في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقا.

يقدم هذا البحث إمكانيات مثيرة في مجال علم الأحياء الفلكي. من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار المتقدمة، قد يقترب العلماء خطوة واحدة من حل السؤال القديم: هل نحن وحدنا في الكون؟

مصادر:

- وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم

- ناسا